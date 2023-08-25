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Екатерина Мереминская

25 августа 2023 в 12:56









Чем занимается Metaprint в России

Мартти Лемендик владеет крупнейшим в России поставщиком металлической тары Фото: Liis Treimann

Metaprint, чьи поставки в Россию дали повод обвинить мужа Каи Каллас, поставляет сырье для другой эстоно-российской фирмы и работает еще с двумя.

ООО «Метапринт» специализируется на производстве декорированной металлической тары и изготовлении сборных аэрозольных баллонов, говорится на сайте компании. Зарегистрированная в Москве на Авиамоторной компания называет себя «крупнейшим поставщиком продукции на российском рынке» и «одним из крупнейших производителей в Европе». Именно для этой нее в конечном счете, видимо доставляла грузы Stark Logistics. Доля в которой принадлежит мужу премьер-министра.

Сама российская «Метапринт» принадлежит, как ее эстонская тезка, Мартти Лемендику. Но не напрямую - ей владеет компания ООО «Лемарт», а она, в свою очередь - зарегистрированной на Кипре Memeflin Consultant Limited, владельцем которой кипрский регистр называет Лемендика. «А как иначе», ответил на вопрос об оффшорной схеме Мартти Лемендик изданию EestiEkspress.

Выручка российской «Метапринт» в 2022 году составила 1,7 млрд рублей или 16 млн евро, прибыль - 16 млн рублей или 15600 евро. Другая компания из группы Лемандика, зарегистрированная в Гатчине «Лемарт» тоже была прибыльна в 2022 году - 31 млн рублей или 302 000 евро.

Но поставки идут не напрямую этим компаниям. По данным агрегатора таможенной статистики ImportGenius, получателем грузов - заготовок для металлических баллонов - от Metaprint в России было ООО «Аэропром». Эта компания принадлежит эстонской Pottala OÜ. Но менее успешна - убыток 56 млн рублей (545 000 евро).

Ни одна из фирм не участвовала в государственных тендерах в России.