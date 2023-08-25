    Фирма мужа Каи Каллас Novaria Consult закончила прошлый год с убытком

    Премьер-министр Кая Каллас и ее супруг Арво Халлик (справа).Фото: Andras Kralla

    Фирма Novaria Consult OÜ, принадлежащая мужу премьер-министра Каи Каллас Арво Халлику, в прошлом году понесла убыток в размере около 17 500 евро, в то время как в предшествовавшие годы предприятие работало с приличной прибылью.

    Согласно отчету за хозяйственный год, на конец прошлого года у предприятия были долговые обязательства в размере 367 437 евро, и за период были начислены проценты на сумму 8883 евро, пишет rus.err.ee.
    Предшествовавшие два года были для Novaria Consult гораздо более успешными: в 2021 году оборот фирмы составил 43 000 евро, а прибыль – почти 81 000 евро, и в 2020 году прибыль составила 335 000 евро при обороте 6750 евро.
    Novaria Consult принадлежит 24,8% акций компании Stark Logistics AS, которая в последние дни оказалась в центре скандала, связанного с грузоперевозками в Россию.

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