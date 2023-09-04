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Стийне Рейнтам

4 сентября 2023 в 12:57









Каллас – о выданных кредитах: до карьеры политика я зарабатывала в девять раз больше

Члены специальной антикоррупционной комиссии Рийгикогу требуют от Каллас предоставления выписки с банковского счета и кредитных договоров, чтобы понять, когда именно премьер-министр давала кредиты и когда ей их возвращали. Фото: Liis Treimann

На внеочередном заседании специальной антикоррупционной комиссии Рийгикогу выяснилось, что премьер-министр Кая Каллас неоднократно давала в кредит деньги, которые, по ее словам, были направлены в том числе на создание салона красоты и ресторана.

Сегодня Каллас приняла участие в заседании специальной антикоррупционной комиссии Рийгикогу. Главной целью было выяснить детали кредита в 350 тысяч евро, который Каллас выдала компании своего мужа Арво Халлика Novaria Consult. Председатель комитета Март Хельме (EKRE) считает, что по итогам заседания ответов на вопросы получено не было.