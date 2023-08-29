    Муж Каи Каллас вложил ее деньги в Stark Warehousing

    Премьер-министр Кая Каллас не пойдет на внеочередное заседание специальных комиссий Рийгикогу по контролю за госбюджетом и борьбе с коррупцией.Фото: Liis Treimann, Scanpix

    Часть одолженных 350 000 евро муж премьер-министра Каи Каллас инвестировал в компанию Stark Warehousing - она выделилась из бизнеса Stark Logistics, возившей грузы в Россию.

    О том, что Stark Warehousing получила эти деньги, изданию Eesti Päevaleht рассказал сам Арво Халлик. Среди владельцев этой компании тоже есть муж Каллас (у него 30%) и Мартти Лемендика (у него 30%) - владелец эстонского производителя аэрозольных баллончиков Metaprint, а также его российского партнера ООО «Метапринт». Stark Warehousing занимается складским бизнесом.
    Кая Каллас в прошлом году дала в долг 350 000 евро компании Novaria Consult (на 100% принадлежит ее мужу), а та вложила эти деньги и в работавшую с Россией Stark Logistics (у него 24,8%), и, как выясняется, в Stark Warehousing.
    Халлик обещал продать долю в Stark Logistics, но про продажу Stark Warehousing пока не упоминал.
    Каллас принесла свои извинения, но намерена остаться в должности премьера. «Прежде всего, хочу сказать, что мне очень жаль, что такая ситуация вообще возникла. Я, безусловно, приношу извинения всем, кого это задело, но я отвечаю за те моральные оценки, которые давала», - сказала она Delfi.

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