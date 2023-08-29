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dv.ee

29 августа 2023 в 7:58









Муж Каи Каллас вложил ее деньги в Stark Warehousing

Премьер-министр Кая Каллас не пойдет на внеочередное заседание специальных комиссий Рийгикогу по контролю за госбюджетом и борьбе с коррупцией. Фото: Liis Treimann, Scanpix

Часть одолженных 350 000 евро муж премьер-министра Каи Каллас инвестировал в компанию Stark Warehousing - она выделилась из бизнеса Stark Logistics, возившей грузы в Россию.

О том, что Stark Warehousing получила эти деньги, изданию Eesti Päevaleht рассказал сам Арво Халлик. Среди владельцев этой компании тоже есть муж Каллас (у него 30%) и Мартти Лемендика (у него 30%) - владелец эстонского производителя аэрозольных баллончиков Metaprint, а также его российского партнера ООО «Метапринт». Stark Warehousing занимается складским бизнесом.

Кая Каллас в прошлом году дала в долг 350 000 евро компании Novaria Consult (на 100% принадлежит ее мужу), а та вложила эти деньги и в работавшую с Россией Stark Logistics (у него 24,8%), и, как выясняется, в Stark Warehousing.

Халлик обещал продать долю в Stark Logistics, но про продажу Stark Warehousing пока не упоминал.