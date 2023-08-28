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dv.ee

28 августа 2023 в 13:58









Каллас не пойдет отвечать на вопросы в Рийгикогу: госбюджета этот вопрос не касается

Премьер-министр Кая Каллас. Фото: Liis Treimann

По словам премьер-министра Каи Каллас (Партия реформ), она не явится во вторник на внеочередное совместное заседание специальных комиссий Рийгикогу по контролю за госбюджетом и борьбе с коррупцией, поскольку деловая деятельность в России никак не касается государственного бюджета, пишет rus.err.ee.

«Я ответила, что готова участвовать в работе профильных комиссий, но этот вопрос не имеет никакого отношения к госбюджету. Поэтому если профильные комиссии меня пригласят, я всегда готова ответить. Каждый четверг у премьер-министра проходят пресс-конференции, где я публично отвечаю на все вопросы. У меня также начинаются инфочасы в Рийгикогу, где каждую среду в течение двух часов я буду отвечать на вопросы депутатов Рийгикогу. Так что я никуда не убегаю от этих вопросов», – пояснила она.

Каллас добавила, что ей кажется неуместной критика президента Алара Кариса, который считает , что премьер-министр должна уметь отвечать и на неудобные вопросы. Он также заявил, что бизнес с Россией ставит под сомнение надежность Эстонии в глазах союзников.

«Я осуждаю любую деятельность в России или с Россией. И мой супруг своими действиями к настоящему времени также показал, что он это понимает, продав за бесценок свою долю в предприятии, которое он создавал в течение многих лет. Я не знаю, как еще яснее взять на себя ответственность», – подчеркнула Кая Каллас.