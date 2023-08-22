Mнения

Пааво Ныгене

22 августа 2023 в 9:49









Ныгене: хватит бюрократии, нам нужен простой налог на окружающую среду

Председатель правления Tallink Group Пааво Ныгене Фото: Андрас Кралла

Евросоюзу нужен простой централизованный налог на окружающую среду вместо путиницы с налоговой базой и различных механизмов на фондовых биржах, пишет глава Tallink Group Пааво Ныгене.

Неразбериха с налогами, усложнение бюрократических процедур, подорожание госуправления. С этим сталкиваются не только в Эстонии, но и во всем Евросоюзе. Банки, аудиторские фирмы, финансовые консультанты раздувают счета - их оплачивает конечный потребитель, на плечи которого ложатся не только налоги, но и все расходы цепочки поставок.

Налог на автомобили, плата за выбросы СО2 для отопления жилых помещений (помните – это стало неожиданностью для многих), налог на промышленность, производство электроэнергии, авиацию, морские компании и пр. И это еще не полный список. Разные биржи для торговли квотами CO2, бюрократия. Made in Europe. Замечательно.

Давайте наведем порядок и найдем решение для всего Евросоюза. Давайте закончим эту биржевую игру и введем четкий климатический или экологический налог ЕС, который потом можно будет скорректировать внутри отдельных стран при помощи отраслевых и региональных коэффициентов (они должны учитывать как географические особенности стран, так и их уровень жизни и прочие моменты, которые политики сочтут нужными).

Давайте привяжем выплаты к цене топлива, как акциз, и все будут платить ровно столько, сколько выбросов они произвели. Исходя из четкого тарифа. Большинство этих отраслей использует топливо, в результате чего и появляются выбросы парниковых газов.

Такой экологический налог может постепенно ежегодно увеличиваться на определенный процент. Что станет согласованным шагом для всего ЕС в долгосрочной перспективе. И все. Независимо от бирж, торговли квотами и пр.

Единый подход, одна система, меньше бюрократии, меньше различных посредников и бирж. Все это даст возможность компаниям и гражданам принимать собственные долгосрочные инвестиционные решения.

Мнение Ныгене было опубликовано в его личном Facebook, Äripäev опубликовало его с согласия автора.