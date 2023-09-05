    Помимо стартапов сокращения идут на производствах Маарду и Хаапсалу

    Прогнозы по безработице пока неутешительны.Фото: Liis Treimann

    Удорожание денег и снижение спроса в августе поставили в вынужденное положение не только стартапы, но и действующие в Маарду и Хаапсалу промышленные предприятия.

    Еще в позапрошлом году заработавший прибыль более 87 000 евро при обороте в 4,8 миллиона производитель бетонных элементов Four Side Element OÜ сейчас ходатайствует о банкротстве, налоговый долг маардуской компании составляет почти 100 000 евро. Перед Кассой по безработице компания обосновала намерение сократить 36 рабочих мест ликвидацией.

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