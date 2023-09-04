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dv.ee

4 сентября 2023 в 14:56









Число безработных в сентябре установило пятилетний рекорд. Касса по безработице: дальше – хуже

Весьма вероятно, что осенью и зимой безработица продолжит расти. Фото: Raul Mee

Число зарегистрированных безработных в сентябре достигло 50 083 человек, что является рекордом за последние пять лет (при сравнении показателей за сентябрь – ред.), пишет Postimees.

«За прошедшие годы на рынке труда сложились определенные закономерности. В целом (за небольшим исключением) летом безработица снижается, а в сентябре начинает расти. Это происходит в основном из-за окончания сезонной работы. Кроме того, в случае срочной работы договор заканчивается во втором полугодии. Поэтому важно наблюдать за уровнем зарегистрированной безработицы в начале нового учебного года, чтобы знать, что нас ждет в ближайшие месяцы», – пояснил пресс-секретарь Кассы по безработице Лаури Кооль.