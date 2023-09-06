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6 сентября 2023 в 13:55









США угрожают КНДР «последствиями» за поставки оружия РФ

Президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во Владивостоке в 2019 году. Фото: Scanpix

В Вашингтоне призывают Пхеньян придерживаться своих публичных обязательств и не поставлять вооружение в Россию, пишет DW.

Вашингтон угрожает Пхеньяну «последствиями», если Северная Корея будет поставлять оружие в Россию. КНДР «заплатит за это высокую цену» в международном сообществе, заявил во вторник, 5 сентября, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По словам американского чиновника, северокорейский правитель Ким Чен Ын ожидает продолжения переговоров о поставках вооружений РФ на уровне лидеров государств.

Как ранее сообщала газета New York Times, Ким планирует в сентябре приехать в Россию, чтобы обсудить с Владимиром Путиным сделку по продаже оружия. По данным издания, встреча может состояться во Владивостоке, куда северокорейский лидер, вероятно, прибудет на бронепоезде. В Кремле не стали комментировать эту публикацию.

Джейк Салливан напомнил, что из-за неспособности российской оборонной промышленности удовлетворять потребности армии в войне против Украины Кремль ищет способы закупки боеприпасов за границей. «Мы продолжим призывать Северную Корею придерживаться своих публичных обязательств и не поставлять вооружение в Россию», – подчеркнул он.