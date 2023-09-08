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Алексей Шишкин

8 сентября 2023 в 10:09









80-я неделя войны в Украине: новый транш военной помощи США, Киев сменил министра обороны

Президент Украины Владимир Зеленский и новый министр обороны Рустем Умеров. Фото: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE, Scanpix

Полномасштабное российское вторжение на территорию Украины продолжается уже 80-ю неделю. «Деловые ведомости» рассказывают о ключевых событиях войны с 1 по 8 сентября.

ВСУ имели «локальные успехи», украинские войска продвигаются на Мелитопольском и Бахмутском направлениях – южнее Работино и к югу от Бахмута, закрепляясь на достигнутых рубежах. Также войска отбивали атаки россиян в районах Авдеевки и Марьинки в Донецкой области, а также на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. О значительных изменениях линии фронта за прошлую неделю не сообщалось. 8 сентября спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев указал , что за последние дни, украинские войска продвигаются на Мелитопольском и Бахмутском направлениях – южнее Работино и к югу от Бахмута, закрепляясь на достигнутых рубежах. Также войска отбивали атаки россиян в районах Авдеевки и Марьинки в Донецкой области, а также на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях.

5 сентября командующий группировкой «Таврия», генерал ВСУ Александр Тарнавский, возглавляющий южное контрнаступление, заявил, что украинские войска сумели прорвать первую линию российской обороны. По словам Тарнавского, около 60% усилий российские военные потратили на сооружение именно первой линии обороны, а потому дальнейшее продвижение ВСУ может быть проще.

«тактическое оставление» армией РФ населенного пункта Работино, о взятии которого украинская сторона сообщила еще на прошлой неделе. При этом Балицкий заявил, что Работино полностью разрушено во время боев: «населенный пункт остался только на карте». При этом в российском министерстве обороны по-прежнему отрицают потерю села. 6 сентября глава российской оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий подтвердил , о взятии которого украинская сторона сообщила еще на прошлой неделе. При этом Балицкий заявил, что Работино полностью разрушено во время боев: «населенный пункт остался только на карте». При этом в российском министерстве обороны по-прежнему отрицают потерю села.

На протяжении всей недели российские войска продолжали обстрелы, а также удары беспилотными аппаратами по территории Украины. Особенно сильно пострадала Одесская область, в том числе ее портовая инфраструктура. Регион на этой неделе пережил 5 волн российских атак.

российская ракета попала в административное здание полиции, Утром 8 сентября в Кривом Роге сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко. После удара ракеты начался пожар, площадь которого составила около 200 квадратных метров. В результате пострадали около 40 человек, на момент публикации обзора известно об одном погибшем.

Последствия российского удара по полицейскому участку в Кривом Роге. Фото: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE, Scanpix

ракетный удар по рынку в Константиновке в Краматорском районе Донецкой области 6 сентября. В результате атаки, по уточненным на утро 8 сентября данным, Одним из самых трагических и обсуждаемых событий недели сталв Краматорском районе Донецкой области 6 сентября. В результате атаки, по уточненным на утро 8 сентября данным, погибли 16 человек , получили ранения 36.

Украинские власти всех уровней обвинили в атаке российские войска. «Они намеренно прицельно ударили по рынку. Удар просто по рынку, по магазинам, по аптеке. Я много раз был в Константиновке со своей командой, и кто знает это место, прекрасно ориентируется, что это гражданское место. Там и близко нет никаких воинских частей», – прокомментировал президент Владимир Зеленский.

При этом военный обозреватель Bild Юлиан Репке на основании анализа открытых источников пришел к выводу, что ударившая по рынку ракета прилетела с северо-запада, где находятся позиции украинских, а не российских войск. При этом эксперт подчеркнул, что ракету можно запрограммировать на атаку по непрямой траектории с определенного направления. К аналогичному выводу пришли и в расследовательской группе Conflict Intelligence Team (CIT). Аналитики предполагают, что речь может идти о трагической случайности, в результате которой украинская ракета упала на подконтрольной территории. В CIT обращают внимание, что Константиновка находится в радиусе обстрела российской артиллерии, а потому вести ее ракетные обстрелы для россиян бессмысленно.

Власти в Бухаресте подтвердили, что 4 сентября обломки российского ударного беспилотника упали в районе селения Плауру в уезде Тулча, на территории Румынии. Этот населенный пункт находится на противоположной стороне Дуная от украинского порта Измаил, который используется для вывоза агропродукции. После прекращения действия «Черноморской зерновой инициативы», более известной как «Зерновая сделка» зерновые терминалы в Одессе, а также дунайские порты Рени и Измаил стали регулярно подвергаться массированным атакам российских войск.

«грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Румынии», а также «совершенно неприемлемой ситуацией». В то же время в НАТО, куда входит Румыния, отметили, что не видят признаков намеренного нападения РФ на страну-члена альянса. Президент Румынии Клаус Йоханнис назвал произошедшее, а также «совершенно неприемлемой ситуацией». В то же время в НАТО, куда входит Румыния, отметили, что не видят признаков намеренного нападения РФ на страну-члена альянса.

атаке подверглась Волгоградская область России. Об этом В ночь на 7 сентября. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. по его словам, БПЛА «был перехвачен и нейтрализован». Это событие интересно тем, что ранее об атаках по этому российскому региону не сообщалось.

Центральным военно-политическим событием в Украине на уходящей неделе стала смена министра обороны. Прежний руководитель военного ведомства Алексей Резников написал заявление об отставке, его поддержал украинский парламент, Верховная Рада. Также покинули посты трое из восьми заместителей министра.

Президент Владимир Зеленский предложил занять пост Рустему Умерову, ранее занимавшему должность руководителя фонда Госимущества. 6 сентября Рада поддержала эту кандидатуру. Умеров – по происхождению крымский татарин. Украинские политические обозреватели говорят о нем как о фигуре лояльной Офису президента и одновременно имеющей обширные связи в США, а также Турции.

поставленные перед Умеровым задачи: «Все, что может быть оцифровано, должно быть оцифровано. Каждая бюрократическая процедура, которая может быть отменена, должна быть быстро отменена. Каждая вещь, которая может уберечь жизнь и здоровье наших воинов, должна быть найдена, поставлена украинской армии. Нужна новая философия отношения к украинским воинам: люди – это не расходный материал. Их время и силы – это ценность государства». Представляя нового министра Раде, президент Владимир Зеленский озвучил : «Все, что может быть оцифровано, должно быть оцифровано. Каждая бюрократическая процедура, которая может быть отменена, должна быть быстро отменена. Каждая вещь, которая может уберечь жизнь и здоровье наших воинов, должна быть найдена, поставлена украинской армии. Нужна новая философия отношения к украинским воинам: люди – это не расходный материал. Их время и силы – это ценность государства».

Сам Умеров назвал одним из своих приоритетов поиск новых союзников, создание региональных и тематических альянсов, а также обеспечение нулевой толерантности к коррупции и дигитализацию, согласование с международными стандартами НАТО всех процедур закупок.

Энтони Блинкен посещает воинское кладбище в Украине. Фото: Chuck Kennedy/U.S State, Planet Pix via ZUMA Press Wire, Scanpix

новом пакете военной помощи США для Украины на общую сумму 175 миллионов долларов. В том числе в него войдут бронебойные снаряды с обедненным ураном для американских танков Abrams, оборудование для поддержки украинских систем ПВО Украины, дополнительные боеприпасы для ракетных систем HIMARS и другое вооружение и оборудование. 6 сентября в Киев прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Он посетил военное кладбище, а также провел ряд официальных встреч. В рамках визита в частности было объявлено о. В том числе в него войдут бронебойные снаряды с обедненным ураном для американских танков Abrams, оборудование для поддержки украинских систем ПВО Украины, дополнительные боеприпасы для ракетных систем HIMARS и другое вооружение и оборудование.

Блинкен также назвал прогресс ВСУ в наступлении «очень, очень обнадеживающим».