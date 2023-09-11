Новости

dv.ee

11 сентября 2023 в 9:48









ЕС закрывается: новые разъяснения старых ограничений

Новые вводные могут усложнить досмотр в Нарве. Фото: Николай Андреев

Въезд в ЕС на автомобилях с российскими номерами запрещен. Кроме того, нельзя, даже в личных целях, привозить шампуни, чемоданы и некоторые виды одежды. Новое пояснение Еврокомиссии к действующим правилам может сильно изменить таможенную практику.

На вопрос, можно ли ввозить личные вещи и легковые автомобили из России в ЕС, новое объяснение Еврокомиссии отвечает отрицательно. «Статья 3i Регламента Совета 833/2014 запрещает покупку, импорт или передачу, прямо или косвенно, товаров, перечисленных в приложении XXI к регламенту, если они происходят из России или экспортируются из России», – говорится в документе от 8 сентябр я. Автомобили как раз перечислены в приложении.

«Не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим, – говорится на сайте Еврокомиссии. – Чаще всего это касается транспортных средств, имеющих российские номерные знаки и зарегистрированных в России».

Таможня в Германии просто арестовывала машины с российскими номерами – издание Deutsche Welle насчитал о не менее 10 подобных случаев (одному человеку позднее автомобиль вернули). Адвокаты полагали, что немецкие таможенники неверно толковали санкционное законодательство. Но теперь Еврокомиссия поддержала их.

Впрочем, каждая страна ЕС сама решает, как исполнять санкции, то есть разъяснение Еврокомиссии не носит юридически обязывающего характера, как пояснил представитель Еврокомиссии российскому изданию РБК.

Под риском того, что таможенные органы стран ЕС могут не разрешить вывезти их из России даже для личного пользования, оказались косметика, чемоданы, ноутбуки, мобильные телефоны, сказал РБК партнер брюссельской юрфирмы Acquis, специалист по санкциям Юрий Шумилов.