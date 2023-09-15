Mнения

Олеся Лагашина

15 сентября 2023 в 8:27









До виновников не дотянуться? Накажем безобидных!

Олеся Лагашина. Фото: Andras Kralla

В среду стало известно, что Евросоюз снял санкционные ограничения с нескольких россиян, исключив из списка главу группы ЕСН Григория Березкина, бывшего гендиректора Ozon Александра Шульгина и миллиардера Фархада Ахмедова. Одновременно с этим страны Балтии ужесточили санкции для всех российских граждан, запретив въезд машин с российскими номерами на свою территорию.

Более того, эстонские министры Маргус Цахкна и Лаури Ляэнеметс заявили о готовности конфисковывать такие автомобили, если они окажутся на территории страны.

С одной стороны, вроде бы это укладывается в русло санкционной политики Евросоюза, а санкции необходимо соблюдать. С другой, как соблюдаются эти санкции, в последние месяцы нам приходилось наблюдать неоднократно, а их снятие с российских миллиардеров показывает, что какие-то решения можно оспорить в европейском суде. В случае, если речь идет о больших деньгах, расходы на юристов вполне оправданны и приводят к желаемому результату. Что касается рядовых российских граждан, сбежавших, к примеру, в Эстонию по политическим мотивам, они позволить себе такого не смогут.

Потенциальные потерпевшие комментируют новшество довольно точно: хотят отыграться на тех, до кого могут дотянуться. Неважно, что ты не обслуживал Кремль и не наживался на бизнесе с РФ. Даже если на автомобиле с российскими номерами ты перевозил, к примеру, на границе украинских беженцев, для эстонского государства ты со своим четырехколесным другом нежелателен. Антипутинский ФБК Навального уже возмутился нововведением, объявив его абсурдным, но, похоже, здесь это мало кого интересует, а некоторых и вовсе раздражает, ибо, с их точки зрения, даже «хороший русский» – в душе закоренелый имперец.

Абсурдности идее добавляет и то, что балтийские министры – не первые, кто покушается на имущество российских граждан. Задолго до них до этого додумались в самой России. К примеру, спикер Госдумы Вячеслав Володин предлагал конфисковывать имущество у тех граждан, которые покинули страну и негативно высказываются о ней, ее жителях и военных. По его мнению, существующих санкций было явно недостаточно.

Удивительное дело, но в этой области по эту сторону границы наблюдается зеркальное единодушие – т.е. подвергать санкциям, видимо, собираются одних и тех же людей, но одновременно за факт принадлежности к путинской России и за противопоставление себя ей.

Министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что санкции необходимо постоянно ужесточать, чтобы не оправдались слова Путина, пообещавшего согражданам, что время принесет им облегчение. При этом другие страны Евросоюза внедрять рекомендацию почему-то не торопятся и, как признается министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, на встрече с зарубежными коллегами они так и не пришли к пониманию, как это лучше сделать.

Какова практическая польза от запрета – неизвестно никому, кроме, может быть, самих инициаторов этого нововведения. Ляэнеметс заявил на пресс-конференции правительства, что ему вообще непонятно, откуда в Эстонии машины с российскими номерами и почему они у кого-то есть. И здесь хотелось бы вежливо заметить, что, если непонятно даже это, возможно, следовало бы сначала ознакомиться с предметом и провести юридический анализ, прежде чем принимать и анонсировать какие-то решения, но слишком сильна привычка стран Балтии быть впереди планеты всей и слишком велика потребность правительства восстановить репутацию после недавних скандалов и лишний раз символически обозначить приоритеты.

Характерно при этом, что главный здешний обладатель «морального компаса», премьер-министр Кая Каллас пока воздержалась от громких высказываний на этот счет. Кстати, на ее нежелание комментировать семейные бизнес-связи с Россией как на индульгенцию ссылаются теперь все, кому не лень. И благодаря этому увещевания Цахкна в стиле «прекратите с агрессором бизнес, иначе вас накажут потребители» выглядят несколько иронично. Хотя, возможно, мы чего-то не понимаем и «это другое».

Не упустил случая выгодно разыграть эту тему Март Хельме, уколовший Каллас, заметив, что конфискацией здесь, видимо, начнут заниматься «только после того, как автомобили Stark Logistics пересекут границу с Эстонией», и указавший на то, что Эстония не может уподобляться «некоторым восточным странам, которые издают указы и отбирают у людей активы», поскольку «это не соответствует верховенству закона и нормальной западной практике ведения дел». Редкий случай, когда хочется с ним согласиться.

Мы периодически слышим о компромиссах, на которые приходится идти в международных отношениях с Россией, мы знаем, что где-то в санкционных барьерах существуют огромные дыры. На саммите в Дели G20 в своей итоговой декларации даже не смогла осудить агрессию РФ против Украины, поскольку было необходимо договориться по зерновой сделке. New York Times пишет, что несмотря на санкции России удалось наладить производство ракет, и теперь она их производит больше, чем до начала вторжения в Украину – во многом благодаря тому, что санкции благополучно удается обходить благодаря третьим странам. В том числе называется, кстати, входящая в НАТО Турция. Примеров такого рода хватает.

Решить эти реальные проблемы на данный момент невозможно, зато принимаются решения, которые, на самом деле, не решают ничего. Кому это нужно и кто реально от этого выиграет – вопрос риторический.