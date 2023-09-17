    Правительство обсуждает вариант восстановления классического налога на прибыль предприятий

    По словам председателя Социал-демократической партии, министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, на переговорах по госбюджету обсуждается три варианта покрытия дефицита. Один из них — восстановление классического налога на прибыль предприятий.

    Председатель Социал-демократической партии, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (в центре).Фото: Лийз Трейманн
    В то же время, как считает Лаури Ляэнеметс, наиболее разумным было бы выступить с предложением ввести дополнительный налог на прибыль банков, пишет Äripäev.

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