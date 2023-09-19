    Eurostat: инфляция в еврозоне сократилась в августе до 5,2%

    Согласно данным Eurostat, средний показатель годовой инфляции в странах еврозоны в августе 2023 года снизился до 5,2%, передает Reuters.

    Еще год назад средний показатель годовой инфляции в еврозоне достигал 9,1%.Фото: Kai Pfaffenbach, Reuters/Scanpix
    Потребительская инфляция в еврозоне в августе 2023 года оказалась несколько ниже предварительной оценки, однако все равно более чем в два раза превышает целевой показатель Европейского центрального банка, информирует Reuters.

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