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Дмитрий Фефилов

14 сентября 2023 в 12:45









ЕЦБ вновь поднял ставку

Инфляция в еврозоне будет оставаться высокой до 2025 года, считает ЕЦБ. Фото: Reuters/Scanpix

Повышение на четверть пункта произошло несмотря на замедление роста в еврозоне.

ЕЦБ десятый раз подряд повысил ставку на 25 базисных пунктов до 4% на фоне снижения официальных прогнозов роста экономики еврозоны.

Ранее на этой неделе Европейская комиссия снизила экономический прогноз для региона. Теперь рост экономики составит всего 0,8% в текущем году и 1,3% в 2024 году. Основное давление на экономику оказывает испытывающая трудности Германия.

Инфляция в еврозоне уже снизилась с максимального уровня в 10,6% в прошлом году до 5,3% в августе, однако приемлемого уровня она достигнет, по оценке ЕЦБ, лишь к 2025 году.

В сентябрьских макроэкономических прогнозах ЕЦБ для еврозоны средняя инфляция составит 5,6% в 2023 году, 3,2% в 2024 году и 2,1% в 2025 году. Это пересмотр в сторону повышения для 2023 и 2024 годов и в сторону понижения для 2025 года. Пересмотр в сторону повышения на 2023 и 2024 годы отражает более высокие цены на энергоносители.

Несмотря на то, что большинство показателей начали снижаться, давление на базовый показатель инфляции остается высоким. ЕЦБ пересмотрел в сторону понижения прогнозируемый уровень инфляции без учета цен на энергоносители и продовольствие, который составит в среднем 5,1% в 2023 году, 2,9% в 2024 году и 2,2% в 2025 году.

После решения ЕЦБ евро упал более чем на 0,5% по отношению к доллару, доходность двухлетних немецких облигаций, рассматриваемых в качестве ориентира для еврозоны, снизилась на 0,04 процентного пункта до 3,13%.

Шестимесячный Euribor, зафиксированный 13 сентября, составил 3,999 процентного пункта.