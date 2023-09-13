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13 сентября 2023 в 9:11









ЕЦБ ожидает в 2024 инфляцию в еврозоне выше 3%, вероятен рост ставок

Здание Европейского центрального банка во Франкфурте. Фото: Michael Probst, AP Photo

Европейский центральный банк ожидает, что инфляция в 20 странах еврозоны останется выше 3% в следующем году. Прогноз толкает ЕЦБ в десятый раз подряд поднять ключевую ставку 14 сентября.

ЕЦБ начинает двухдневное заседание в среду 13 сентября. Как пишет Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ходом дискуссии, устойчиво высокая инфляция и растущие опасения по поводу рецессии толкают участников к противоположным решениям. На сегодня ожидания рынков поровну поделились между паузой в повышении ключевой ставки и очередным ростом на 25 базисных пунктов.

Согласно прогнозу ЕЦБ, который будет представлен Совету управляющих на нынешнем заседании, инфляция в еврозоне в 2024 году превысит 3%, сообщил источник агентства. Целевой показатель центрального банка составляет 2%, в июне ЕЦБ прогнозировал, что инфляция в 2024 составит ровно 3%.

Банк Эстонии в начале года прогнозировал, что инфляция в Эстонии составит около 9% в 2023 году. По оценкам на конец июля, в этом году инфляция во всей еврозоне в годовом исчислении составляет около 5,3%.