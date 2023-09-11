Прогноз Еврокомиссии: экономика продолжит расти, но медленнее, чем ожидалось

Coop Pank увеличил прибыль, но объем вкладов снизился
В августе Coop Pank заработал чистую прибыль в размере 4,1 миллиона евро, что означает рост как по сравнению с предыдущим месяцем, так и по сравнению с прошлым годом. При этом объем вкладов за месяц снизился, так как от их продления стали отказываться.
В августе Coop Pank заработал чистую прибыль в размере 4,1 миллиона евро, что означает рост как по сравнению с предыдущим месяцем, так и по сравнению с прошлым годом. При этом объем вкладов за месяц снизился, так как от их продления стали отказываться.