    Прогноз Еврокомиссии: экономика продолжит расти, но медленнее, чем ожидалось

    Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил, что, несмотря на экономический рост, в Европейском Союзе существует большая неопределенность.Фото: Scanpix

    Согласно экономическому прогнозу Еврокомиссии, экономика ЕС продолжит расти, хотя и несколько более медленными темпами.

    Последние данные подтверждают, что недавние потрясения ослабили экономическую активность в Европейском Союзе в первой половине 2023 года. Слабость внутреннего спроса, особенно потребления, показывает, что высокие и все еще растущие цены на большинство товаров и услуг представляют собой большую проблему, чем ожидалось в весеннем прогнозе.

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