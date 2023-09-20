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Лаура Сакс

20 сентября 2023 в 13:59









Разработчик боевых роботов Milrem: мы втрое увеличим мощности

Разработанный Milrem Robotics боевой робот на демонстрационных испытаниях в Германии. Фото: Fabian Sommer, dpa, Scanpix

«Мы не производственная компания и не хотим быть производственной компанией», – заявил основатель Milrem Robotics Кулдар Вяэрси на конференции Äriplan 2024. При этом разработчик планирует увеличить собственные мощности втрое, став «интегратором боевых машин».

В Milrem технологии только разрабатываются, а их реализация в металле остается на усмотрение партнеров, поясняет Вяэрси. «Мы утроим наши производственные мощности. Мы станем интегратором боевых машин», – обещает он.

Milrem Robotics в настоящее время рассматривает возможность открытия дополнительных офисов в Европе, но головной офис останется в Эстонии. Таким образом, по словам Вяэрси, добавленную стоимость получит экономика Эстонии. Результаты этого года показывают, что по сравнению с прошлым годом оборот Milrem увеличился вдвое. Аналогичный рост ожидается и в 2024 году.

Руководитель технологической компании отметил, что военным инвестициям уделяется все больше внимания, особенно из-за войны в Украине. «С другой стороны, я бы предпочел жить как два года назад, во времена, когда никто не заботился об оборонной промышленности», – вздыхает он, добавляя, что это были хорошие времена.

Вяэрси также признался, что сам инвестирует в действующие в Эстонии предприятия в сегменте оборонных технологий. По словам эксперта, в Эстонии много коллективов такого рода с большим потенциалом роста. В целом, оборонную отрасль он считает одной из перспективных сегодня.

В своих инвестициях Вяэрси отдает предпочтение компаниям, которые разрабатывают в том числе «железо». «С точки зрения будущего симбиоз железа и программного обеспечения – это то, что создает добавленную стоимость в экономике», – сказал он. При этом он по-прежнему уверен, что строительство завода по производству боеприпасов в Эстонии было бы очень глупой идеей. По словам предпринимателя, маржа в этом сегменте невелика и эстонскому производству в случае падения спроса будет нелегко конкурировать, например, с производителями из Германии.

Вяэрси отмечает, что оборонным предприятиям в ЕС по-прежнему нелегко получить деньги от банков, поскольку финансовые институции все еще ставят отрасль на один уровень риска с табачной и секс-индустрией. Именно этим в Milrem Robotics объясняют в том числе продажу доли Milrem технологической группе из ОАЭ EDGE Group, которая также стала крупнейшей иностранной инвестицией в оборонную промышленность Эстонии.