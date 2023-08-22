    Среди эстонских стартапов самый быстрый рост – в сфере глубоких технологий

    Среди стартапов, работающих в сфере глубоких технологий, крупнейшим в первом полугодии был Milrem Robotics (192 сотрудника). Основатель и председатель правления Milrem Robotics Кульдар Вяэрси.Фото: Andres Haabu

    Согласно базе данных Startup Estonia, 128 стартапов Эстонии задействовано в сфере глубоких технологий (DeepTech). Оборот данных стартапов в первом полугодии этого года составил 79,1 млн евро, увеличившись на 34% по сравнению с прошлым годом, т.е. их рост в два раза опережает рост эстонского сектора стартапов.

    Руководитель направления глубоких технологий Startup Estonia Вайдо Микхейм пояснил, что созданию инновационных технологий уделяется все больше внимания как в мире,  так и в Эстонии: «С одной стороны, пришло время для основателей стартап-компаний – теперь у них достаточно опыта, чтобы попробовать себя в сфере высоких технологий. С другой стороны, инвесторы сегодня видят в глубинных технологиях возможности будущего, и ждут прорывов, которые, помимо экономического роста, будут способствовать решению сложных глобальных проблем».

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