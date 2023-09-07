    Стартап с участием президента Кальюлайд собрал миллионы

    Соучредитель и генеральный директор Vool Юхан Хярм.Фото: Saskia Undusk

    Эстонский стартап Vool привлек 2,92 миллиона евро на развитие производства зарядных устройств для электромобилей на местном заводе. Также в планах увеличить команду продаж и службу поддержки.

    Стартап получил 1,3 миллиона евро от дополнительного раунда инвестиций и 1,62 миллиона евро от программы прикладных исследований EAS, сообщил Vool. Часть денег – 15% из 1,3 млн – поступила от сотрудников компании. И это сделало их ведущими инвесторами.
    Компания занимается производством зарядных устройств и продолжает разрабатывать новые продукты для домохозяйств.
    «Вся Европа подключена к трехфазной системе электроснабжения. Мы используем все три фазы, и если потребление в любой из них становится слишком большим, то зарядное устройство Vool переключает потребление на менее нагруженную фазу. Электрические предохранители никогда не перегорают», – объясняет суть технологии кофаундер и генеральный директор Vool Юхан Хярм.
    «Мы только начали серийное производство, первые зарядные устройства уже отправлены клиентам», – сообщил он.
    Организатором раунда стал венчурный фонд Specialist VC. Участие приняли девелоперы недвижимости Kaamos Group Кайдо Йыэлехта и Astri Group, а также инвестиционная компания Amalfi Хельдура Меэритса. Среди новых бизнес-ангелов отметились Таави Вескимяги (бывший председатель правления Elering) и Кулдар Вяэрси (основатель Milrem Robotics).
    Также в число ангелов-инвесторов Vool уже входят бывший президент Эстонии Керсти Кальюлайд, Таави Котка (первый ИТ-директор правительства Эстонии и основатель программы электронного резидентства), первый сотрудник Pipedrive и нынешний главный архитектор Vool Элар Неллис и пр.
    Компания была основана в 2018 году экспертами в области энергетики Юханом Хярмом, Сандером Вахтрасом и Хиндриком Килтером. На сегодняшний день Vool привлек в общей сложности 7,62 миллиона евро капитала, в том числе 1,7 миллиона евро в первом раунде посевных инвестиций в начале 2023 года, 1,3 миллиона евро от инновационного фонда Европейского Союза KIK Accelerator в 2022 году и 1,62 миллиона евро по программе прикладных исследований EAS в 2023 году.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
У Эстонии самый глубокий спад в Европе
Правительство решило выдать криптомиллионеров властям США
Айво Петерсону и Дмитрию Роотси предъявлено обвинение в госизмене
Эпицентр
Половина нарвских учителей окажутся под угрозой увольнения
Около половины школьных учителей Нарвы могут оказаться под угрозой увольнения из-за недостаточного знания эстонского языка. У преподавателей остается год на то, чтобы овладеть языком, который значительная часть из них и так учат – много лет и без особых успехов.
Около половины школьных учителей Нарвы могут оказаться под угрозой увольнения из-за недостаточного знания эстонского языка. У преподавателей остается год на то, чтобы овладеть языком, который значительная часть из них и так учат – много лет и без особых успехов.
Все большие материалы
Инвестор
Латвийский производитель яиц готовится к выходу на биржу
Латвийское предприятие APF Holdings – один из крупнейших производителей яиц в странах Балтии – планирует осенью провести IPO объемом 7 млн евро.
Латвийское предприятие APF Holdings – один из крупнейших производителей яиц в странах Балтии – планирует осенью провести IPO объемом 7 млн евро.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Читать и богатеть: зачем нужны книги по инвестициям и финансам и какую выбрать?
Один из способов улучшить свою финансовую и инвестиционную грамотность – книги от бизнесменов и гуру экономики. О том, как не потеряться в море литературы о деньгах и саморазвитии, вы узнаете в новой серии подкаста.
Один из способов улучшить свою финансовую и инвестиционную грамотность – книги от бизнесменов и гуру экономики. О том, как не потеряться в море литературы о деньгах и саморазвитии, вы узнаете в новой серии подкаста.
Все подкасты ДВ
Mнения
Герд Мюллер – правительству: через два года строительство не станет дешевле
Правительству следует искать пути стимулирования экономики за счет инвестиций, пишет председатель правления Nordecon Герд Мюллер.
Правительству следует искать пути стимулирования экономики за счет инвестиций, пишет председатель правления Nordecon Герд Мюллер.
Все мнения
Интервью
Читать и богатеть: зачем нужны книги по инвестициям и финансам и какую выбрать?
Один из способов улучшить свою финансовую и инвестиционную грамотность – книги от бизнесменов и гуру экономики. О том, как не потеряться в море литературы о деньгах и саморазвитии, вы узнаете в новой серии подкаста.
Один из способов улучшить свою финансовую и инвестиционную грамотность – книги от бизнесменов и гуру экономики. О том, как не потеряться в море литературы о деньгах и саморазвитии, вы узнаете в новой серии подкаста.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект