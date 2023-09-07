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dv.ee

7 сентября 2023 в 11:35









Стартап с участием президента Кальюлайд собрал миллионы

Соучредитель и генеральный директор Vool Юхан Хярм. Фото: Saskia Undusk

Эстонский стартап Vool привлек 2,92 миллиона евро на развитие производства зарядных устройств для электромобилей на местном заводе. Также в планах увеличить команду продаж и службу поддержки.

Стартап получил 1,3 миллиона евро от дополнительного раунда инвестиций и 1,62 миллиона евро от программы прикладных исследований EAS, сообщил Vool. Часть денег – 15% из 1,3 млн – поступила от сотрудников компании. И это сделало их ведущими инвесторами.

Компания занимается производством зарядных устройств и продолжает разрабатывать новые продукты для домохозяйств.

«Вся Европа подключена к трехфазной системе электроснабжения. Мы используем все три фазы, и если потребление в любой из них становится слишком большим, то зарядное устройство Vool переключает потребление на менее нагруженную фазу. Электрические предохранители никогда не перегорают», – объясняет суть технологии кофаундер и генеральный директор Vool Юхан Хярм.

«Мы только начали серийное производство, первые зарядные устройства уже отправлены клиентам», – сообщил он.

Организатором раунда стал венчурный фонд Specialist VC. Участие приняли девелоперы недвижимости Kaamos Group Кайдо Йыэлехта и Astri Group, а также инвестиционная компания Amalfi Хельдура Меэритса. Среди новых бизнес-ангелов отметились Таави Вескимяги (бывший председатель правления Elering) и Кулдар Вяэрси (основатель Milrem Robotics).

Также в число ангелов-инвесторов Vool уже входят бывший президент Эстонии Керсти Кальюлайд, Таави Котка (первый ИТ-директор правительства Эстонии и основатель программы электронного резидентства), первый сотрудник Pipedrive и нынешний главный архитектор Vool Элар Неллис и пр.

Компания была основана в 2018 году экспертами в области энергетики Юханом Хярмом, Сандером Вахтрасом и Хиндриком Килтером. На сегодняшний день Vool привлек в общей сложности 7,62 миллиона евро капитала, в том числе 1,7 миллиона евро в первом раунде посевных инвестиций в начале 2023 года, 1,3 миллиона евро от инновационного фонда Европейского Союза KIK Accelerator в 2022 году и 1,62 миллиона евро по программе прикладных исследований EAS в 2023 году.