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Алексей Шишкин

22 сентября 2023 в 10:23









82-я неделя войны в Украине: ВСУ освобождают Черное море, новый пакет помощи США

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом в Белом доме 21 сентября. Фото: IMAGO/Presidential Office of Ukraine

Идет 82-я неделя полномасштабного вторжения России в Украину. «Деловые ведомости» коротко рассказывают о главных событиях с 15 по 22 сентября.

Wall Street Journal и американский Институт изучения войны (ISW), проанализировав видеозапись, опубликованную 21 сентября, сообщают, что украинская бронетехника преодолела полосу российских укреплений на Запорожском направлении, в том числе противотанковые рвы и бетонные надолбы. По данным ISW, бронемашины засняты к западу от села Вербовое, это первый подтвержденный случай, когда бронетехника Украины действует за линией российской обороны. При этом пока не ясно, о насколько крупном прорыве ВСУ идет речь.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении ВСУ в ближайшее время освободить три города. «Мы деоккупируем Бахмут. Я думаю, что мы деоккупируем еще два города», – отметил он, не рассказав, однако, о каких конкретно населенных пунктах идет речь. 17 сентября украинская сторона сообщил а об освобождении Клещеевки около Бахмута, опубликовав фото украинских военных на фоне местного храма.

15 сентября стало известно, что украинский морской дрон «Морской малыш» поразил в Черном море российский ракетный корабль «Самум», об этом первой сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины (СБУ). Атаку подтвердили в дальнейшем и российские СМИ. Двумя днями ранее повреждения получили находящиеся на Северном морском заводе в Севастополе большой десантный корабль «Минск» и дизель-электрическая подлодка «Ростов-на-Дону». Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук 16 сентября заявил, что после серии украинских атак РФ перевела часть флота из Черного моря в лучше защищенное Азовское.

Успешные морские атаки позволяют Украине обеспечить более безопасный проход судов в собственные черноморские порты без согласования с РФ в рамках разорванной «Зерновой сделки». На этой неделе судно Resilient Africa с тремя тысячами тонн зерна на борту успешно проследовало из Черноморска в турецкие территориальные воды. На очереди следующее судно с продовольствием для Египта.

Судно Resilient Africa проходит через пролив Босфор в Стамбуле. Фото: YASIN AKGUL, AFP, Scanpix

В течение недели Россия продолжала наносить артиллерийские, бомбовые, а также удары с помощью боевых беспилотников по регионам Украины. Крупнейшей стала атака утром 21 сентября. Российские войска ударили ракетами по Черкасской, Харьковской, Ровенской, Львовской и Киевской областям. В Черкассах, как сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко, произошло разрушение здания гостиницы и возгорание торговых рядов на рынке в результате ракетного удара. Не менее семи человек пострадали. В Харькове в результате обстрела пострадала гражданская инфраструктура. В Львовской области вследствие ракетного удара загорелся цех одного из промышленных предприятий в Дрогобыче и был разрушен склад. Впервые за несколько месяцев целями удара вновь стала энергетическая инфраструктура Украины.

Из-за продолжающихся российских атак 20 сентября ЮНЕСКО внесла еще три объекта, находящихся в Украине, в список всемирного наследия под угрозой. Это Софийский собор и связанные с ним строения, Киево-Печерская лавра, а также весь исторический центр Львова. Ранее в тот же список уже был внесен исторический центр Одессы.

На фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в США Пентагон 22 сентября опубликовал содержание нового пакета военной помощи, которую Вашингтон предоставит Киеву. В него в частности вошли кассетные и обычные боеприпасы, 3 млн патронов, зенитные комплексы Avenger, ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны, противотанковые комплексы Javelin и еще одна батарея ПВО Hawk. Общая стоимость пакета составила 325 миллионов долларов. При этом в него пока не вошли дальнобойные ракеты ATACMS с дальностью удара около 300 км, о которых уже давно просит украинская сторона.

Рабочие разбирают завалы после ракетного удара РФ по Черкассам 21 сентября. Фото: THOMAS PETER, Reuters/Scanpix

При этом президент Байден уже подтвердил, что Украина получит первые танки Abrams на следующей неделе.

При этом новый пакет финансовой помощи Украине на 24 млрд долларов, который президент Джо Байден предлагал выделить из бюджета, пока не одобрен Конгрессом. Как пишет The Wall Street Journal , этому препятствует группа из 23 членов Палаты представителей и шести сенаторов-республиканцев, направивших президенту свои возражения в письме. Всего парламент США насчитывает 535 членов: 100 сенаторов и 435 конгрессменов, однако даже нынешней небольшой группы противников будет достаточно, чтобы заблокировать решение.

Главком ВСУ Валерий Залужный может стать фигурантом уголовного дела об оставлении юга Украины в начале войны, выяснила украинская служба BBC . По данным издания, по этому делу проходят исключительно военные ВСУ, однако подозрения еще никому не предъявили. Служба связывает это с допросом «не совсем простых» свидетелей, включая генералов и представителей военного командования. Дело возбуждено в связи с оставлением «почти без боя» части южных украинских областей в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину весной 2022 года. В частности, речь идет о том, почему не были взорваны мосты на Чонгаре, что позволило российским войскам из Крыма быстро продвигаться вглубь страны.

18 сентября правительство Украины приняло решение об отставке шести из семи заместителей министра обороны, а также госсекретаря ведомства. Об этом было объявлено народным депутатом Алексеем Гончаренко через его телеграм-канал . В том числе покинула пост замминистра Анна Маляр, которая регулярно сообщала о ходе боевых действий.