    Россия обустраивает военные базы вблизи финской границы

    Фото иллюстративное. Фото: Erik Prozes

    На спутниковых снимках, полученных Yle, видно, что на территории гарнизона Алакуртти и военного склада в Петрозаводске построены большие ангары для обслуживания и хранения техники.

    При этом все больше техники из Петрозаводска перебрасывают на украинский фронт.
    Эти строительные проекты – первый ощутимый признак того, что Россия спустя много лет вновь начала инвестировать в военные базы вблизи Финляндии.
    Россия неоднократно угрожала ответить на членство Финляндии и Швеции в НАТО.
    В декабре прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия планирует усилить свои вооруженные силы вблизи финской границы. В прошлом месяце он повторил свои слова об этом.
    По словам эксперта по России, майора в отставке Марко Эклунда, строительные работы еще не означают, что Россия увеличивает численность своих войск на финской границе.
    «Приоритетной задачей военного склада в Петрозаводске сейчас, вероятно, является переоборудование и поставка техники на украинский фронт. Я предполагаю, что ангар, который там возведен, является ремонтным. То есть это крытое помещение на время осенне-зимних холодов, чтобы можно было обслуживать технику», – сказал он.
    Такого же мнения придерживается и другой финский военный эксперт, доцент военных наук Илмари Кяйхкё: «России нечего размещать на финской границе. Скорее, техника оттуда размещается в других местах, и Украина является целью номер один».
    По его мнению, у России не будет достаточно людей и техники для реализации планов Шойгу по усилению войск на границе с Финляндией, пока война в Украине будет продолжаться так же интенсивно, как сейчас.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
ЕС закрывается: новые разъяснения старых ограничений
Стартап Eurora сокращает более 100 человек Налоговый долг компании превышает 350 тыс. евро
Инвестор Тоомас: побывал на собрании акционеров Wise. И толку?
Эпицентр
Фармацевтический бизнес в Беларуси и российские связи. За эстонской частной клиникой стоит самый богатый бизнесмен Литвы
Постоянные обещания Novel Clinic открыться на Пярнуском шоссе в Таллинне на этой неделе увенчались выселением из здания листинговой компании Hepsor, где клиника располагалась на восьми этажах.
Постоянные обещания Novel Clinic открыться на Пярнуском шоссе в Таллинне на этой неделе увенчались выселением из здания листинговой компании Hepsor, где клиника располагалась на восьми этажах.
Все большие материалы
Инвестор
Coop Pank увеличил прибыль, но объем вкладов снизился
В августе Coop Pank заработал чистую прибыль в размере 4,1 миллиона евро, что означает рост как по сравнению с предыдущим месяцем, так и по сравнению с прошлым годом. При этом объем вкладов за месяц снизился, так как от их продления стали отказываться.
В августе Coop Pank заработал чистую прибыль в размере 4,1 миллиона евро, что означает рост как по сравнению с предыдущим месяцем, так и по сравнению с прошлым годом. При этом объем вкладов за месяц снизился, так как от их продления стали отказываться.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: как тебе такое, Илон Маск? Немецкий автопром решил уделать Теслу
Как всегда в конце недели, мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели, мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Олеся Лагашина: мочили Кылварта, встряхнули нафталин
В воскресенье Центристская партия решит, под чьим руководством она собирается идти дальше. Выбор перед центристами стоит из серии «направо пойдешь – коня потеряешь».
В воскресенье Центристская партия решит, под чьим руководством она собирается идти дальше. Выбор перед центристами стоит из серии «направо пойдешь – коня потеряешь».
Все мнения
Интервью
Читать и богатеть: зачем нужны книги по инвестициям и финансам и какую выбрать?
Один из способов улучшить свою финансовую и инвестиционную грамотность – книги от бизнесменов и гуру экономики. О том, как не потеряться в море литературы о деньгах и саморазвитии, вы узнаете в новой серии подкаста.
Один из способов улучшить свою финансовую и инвестиционную грамотность – книги от бизнесменов и гуру экономики. О том, как не потеряться в море литературы о деньгах и саморазвитии, вы узнаете в новой серии подкаста.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект