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dv.ee

11 сентября 2023 в 6:52









Россия обустраивает военные базы вблизи финской границы

Фото иллюстративное. Фото: Erik Prozes

На спутниковых снимках, полученных Yle, видно, что на территории гарнизона Алакуртти и военного склада в Петрозаводске построены большие ангары для обслуживания и хранения техники.

При этом все больше техники из Петрозаводска перебрасывают на украинский фронт.

Эти строительные проекты – первый ощутимый признак того, что Россия спустя много лет вновь начала инвестировать в военные базы вблизи Финляндии.

Россия неоднократно угрожала ответить на членство Финляндии и Швеции в НАТО.

В декабре прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия планирует усилить свои вооруженные силы вблизи финской границы. В прошлом месяце он повторил свои слова об этом.

По словам эксперта по России, майора в отставке Марко Эклунда, строительные работы еще не означают, что Россия увеличивает численность своих войск на финской границе.

«Приоритетной задачей военного склада в Петрозаводске сейчас, вероятно, является переоборудование и поставка техники на украинский фронт. Я предполагаю, что ангар, который там возведен, является ремонтным. То есть это крытое помещение на время осенне-зимних холодов, чтобы можно было обслуживать технику», – сказал он.

Такого же мнения придерживается и другой финский военный эксперт, доцент военных наук Илмари Кяйхкё: «России нечего размещать на финской границе. Скорее, техника оттуда размещается в других местах, и Украина является целью номер один».

По его мнению, у России не будет достаточно людей и техники для реализации планов Шойгу по усилению войск на границе с Финляндией, пока война в Украине будет продолжаться так же интенсивно, как сейчас.