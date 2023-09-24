    Катри Райк вернулась в горсобрание Нарвы

    Бывшая мэр Нарвы Катри Райк не скрывала этих планов.Фото: Лийз Трейманн

    Покинувшая пост мэра Нарвы Катри Райк восстановила депутатские полномочия.

    О том, что Катри Райк, как и ожидалось, пересела в кресло депутата от оппозиции, сообщает «Северное побережье» со ссылкой на решение Нарвской избирательной комиссии от 22 сентября. Роман Бойко, замещавший Катри Райк в горсобрании с момента ее избрания мэром в декабре 2021 года, сложил полномочия.
    О своем желании вернуться в горсобрание и продолжить политическую борьбу с позиции критика новой власти Райк сообщила публично сразу же после вотума недоверия, 16 сентября.
    На прошлых муниципальных выборах Райк получила рекордные 4512 голосов, а прошедшие с ней в одном списке депутаты заняли в городском собрании 15 мест из 31, создав коалицию с депутатами из «Eesti 200».

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