Катри Райк вернулась в горсобрание Нарвы

Владельцы нового кафе в Кренгольмском районе Нарвы: это бизнес, но бизнес для души

В Нарве открылось новое кафе. В бывшем здании заводоуправления Кренгольма, в этом подвале с потолками из красного кирпича, теперь располагается заведение под названием Kaar. Это произошло на фоне того, как другие предприниматели свои заведения, наоборот, закрывают. Основатели кафе Kaar Мария и Ахто Хинн рассказали ДВ, почему решили в третий раз в жизни открыть новое кафе, несмотря на то, что две предыдущие попытки были не очень удачными.

В Нарве открылось новое кафе. В бывшем здании заводоуправления Кренгольма, в этом подвале с потолками из красного кирпича, теперь располагается заведение под названием Kaar. Это произошло на фоне того, как другие предприниматели свои заведения, наоборот, закрывают. Основатели кафе Kaar Мария и Ахто Хинн рассказали ДВ, почему решили в третий раз в жизни открыть новое кафе, несмотря на то, что две предыдущие попытки были не очень удачными.