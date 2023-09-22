Новости

Николай Андреев

22 сентября 2023 в 13:45









Кренгольм продолжают обсуждать: Вован Каштан предлагает собрать туда белых ворон со всей Европы

Художник-акционист Вован Каштан, надев соответствующий костюм, предложил сделать символом Культурного квартала белую ворону. Фото: Николай Андреев

Нарвские художники рассказали властям и девелоперам, как, на их взгляд, следует реализовывать проект культурного квартала на Кренгольме. Акционист Вован Каштан предлагает созвать туда айтишников со всей Европы.

В четверг 21 сентября в Нарве прошло публичное обсуждение будущего Культурного квартала Кренгольма. Представители Narva Gate, компании-владельца недвижимости бывшей мануфактуры, поинтересовались у деятелей культуры, что они хотели бы видеть в этом квартале. Провести обсуждение решили потому, что план действий, ранее составленный компанией, сначала вызвал сомнения у муниципальных депутатов, а потом у министра культуры Хейди Пурга. Теперь его переделают.

Руководителем проекта Культурного квартала со стороны Narva Gate стал Вильяр Похомов, который ранее много лет был управляющим по развитию Эстонского национального музея в Тарту. Похомов показал на встрече эскизы, показывающие, как в зданиях бывшей Старопрядильной фабрики разместятся большой концертный зал, зал для конференций, музейный центр, гостиница и другие объекты. Эти эскизы были впервые представлены публике больше года назад.

Нарвские художники и другие деятели культуры рассказали, что они хотели бы видеть в квартале: живописные мастерские, хранилище картин, центр для проведения досуга детей и родителей. А прославившийся в последний год акционист Вован Каштан, нарядившись в костюм белой вороны, предложил именно белую ворону сделать символом будущего Культурного квартала – ведь слово Кренгольм означает «вороний остров».

Белые вороны на Кренгольме – концепция Вована Каштана План, предложенный Каштаном, предполагает привлечение на Кренгольм русскоязычных ИТ-специалистов со всей Европы. В Европейском Союзе миллионы русскоязычных людей, в том числе много образованной и культурной молодежи, которая бежала от мобилизации и преследований из России, а также бежала от войны из Украины. Вован Каштан призвал ориентировать Культурный квартал на них, привлекать в Нарву русскоязычных ИТ-специалистов и деятелей культуры со всей Европы и таким образом переломить демографическую ситуацию в городе. Каштан также считает, что на Кренгольме можно было бы основать Свободный русский университет для русскоязычных студентов из России, поскольку российские университеты теперь полностью зависят от властей. Бывший мэр Нарвы Катри Райк, которая также участвовала в обсуждении, сказала, что, когда тема обсуждается по-русски, она не слышит в этой идее ничего плохого. Но если обсуждать ее по-эстонски с представителями государства, то идея привлечь в Нарву многие тысячи молодых русскоязычных покажется многим сумасшедшей.

Министерство попросило заменить российских туристов

Концепция Narva Gate более скромная и не строится вокруг какой-то яркой идеи. В нее входит много различных объектов. Вильяр Похомов, опираясь на опыт Национального музея, предполагает, что одним из главных источников дохода Культурного квартала будет организация конференций. Для этого предусмотрен большой многофункциональный зал, каких в Эстонии всего несколько, и отель для размещения участников конференций. Тем не менее, у города и государства возникли сомнения в окупаемости проекта, о чем мы писали в июле.

Катри Райк, Яанус Микк, Вильяр Похомов рассказали, почему никак не удается дать старт проекту создания Культурного квартала на Кренгольме. Фото: Николай Андреев

В конце августа министр культуры Хейди Пурга заявила, что считает реализацию проекта Культурного квартала нецелесообразной. Катри Райк, бывшая в то время мэром Нарвы, в ответ заявила, что решение о финансировании принято парламентом, и министр культуры не имеет полномочий, чтобы его отменить.

«Самое главное, чтобы три стороны – Narva Gate, город Нарва и Министерство культуры, а также правительство Эстонии – договорились», – сказал Вильяр Похомов.

Руководитель Narva Gate Яанус Микк сказал, что компания была готова подписать договор о создании целевого учреждения, необходимого для реализации проекта, еще в марте. Вильяр Похомов отметил, что встречался с представителями городского собрания уже четыре раза, но дело не сдвинулось.

«Министерство посмотрело, что дела не идут, и стало сомневаться», – сказал Яанус Микк.

По словам Катри Райк, прямо накануне своей отставки с поста мэра успела отправить план создания Культурного квартала государству: «На прошлой неделе, в пятницу, в половине пятого я подписала письмо в Министерство культуры с тем проектом, который сейчас есть, чтобы государство сказало свое слово».

Также бумаги для создания целевого учреждения официально представлены в городское собрание.

Но концепцию, которую сейчас представили министерству и горсобранию, все равно еще предстоит переделывать.

Как пояснил Яанус Микк, главной претензией министерства было то, что российских туристов в Нарве теперь нет, а доход от их обслуживания по-прежнему присутствует в финансовых планах Культурного квартала.

Однако по словам Катри Райк, незадолго до отставки она встречалась с министром и канцлером минкульта и договорилась, что министерство снимет свои претензии, когда Narva Gate представит новую концепцию Культурного квартала и объяснит, как он будет окупаться без российских туристов. Яанус Микк подтвердил, что компания займется разработкой новой концепции.

Микк сказал также, что из-за удорожания строительства компания готова увеличить свою долю в проекте с 15 до 20 млн евро и ожидает того же от Капитала культуры.

По словам Вильяра Похомова, если предположить, что стороны договорятся до конца этого года, перерезать ленточку на входе в Культурный квартал можно было бы 1 января 2028 года. Но когда сторонам действительно удастся прийти к общему пониманию, пока сказать сложно.