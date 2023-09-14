Катри Райк на церемонии начала строительства завода магнитов в Нарве. Фото: Liis Treimann

Эпицентр

Николай Андреев

14 сентября 2023 в 10:16

С Катри Райк и без нее: как личность мэра влияет на привлечение инвестиций в Нарву?

В субботу Нарвское городское собрание проголосует по вопросу отставки мэра города. Вероятность отставки не стопроцентная, но весьма высока. В этом случае Райк пересядет из кресла мэра в кресло оппозиционного депутата горсобрания. Помимо политических изменений, может ли это привести также к экономическим последствиям – например, к замедлению инвестиций в Нарву?

В понедельник, 11 сентября заявление об инициировании вотума недоверия подписали 18 членов горсобрания из 31. А прямо перед этим Алексей Евграфов объявил о создании новой фракции Narva, в которую вошли в том числе все депутаты-центристы, ранее находившиеся в разных фракциях.

Таким образом, в горсобрании снова, как до возвышения Райк, возникла правящая фракция, у которой нет нужды вступать с кем-либо в коалицию. Имя возможного нового мэра пока не объявлено, но очевидно, что его определят внутри новой правящей фракции.

О том, как смена власти в Нарве может сказаться на отношениях города с государством и фондами, распределяющими европейские деньги, ДВ прокомментировали председатель новой правящей фракции Алексей Евграфов, председатель поддерживающей Райк фракции Respekt Яна Кондрашова и политолог Пеэтер Тайм.

Роль мэра в привлечении инвестиций

Катри Райк – известный в Эстонии человек, в прошлом она занимала высокие должности, вплоть до главы МВД, она популярна у эстонских медиа. С ее возможным уходом взаимодействие Нарвы с министерствами, с правительством, с фондами станет хуже?

«Я думаю, что хуже, однозначно, не станет, – считает Алексей Евграфов. – Я не совсем согласен с мифом, что все поступления денег были только потому, что Катри Райк была мэром. Напомню, что первые крупные финансовые поступления и все решения, которые сейчас воплощаются в жизнь, были сделаны до Катри Райк.

То, что она сделала, так это увеличила кредитную нагрузку на городской бюджет в 1,7 раза. Поэтому говорить, что Катри – панацея и спаситель Нарвы, что кроме нее никто не сможет заниматься фондами, общением с министрами, с правительством, это, на мой взгляд абсолютно неправильно».

По словам Евграфова, вступив в должность, Райк замедлила многие проекты, и из-за повышения строительных цен городу пришлось доплачивать десятки миллионов евро, чтобы довести их до конца.

«Одно дело продавать себя масс-медиа, что у Катри не отнять, что у нее действительно получается. Другое дело – реальная работа», – сказал он.

В смысле крупных государственных инвестиций в Нарву, заметил также Евграфов, не все было однозначно хорошо: например, строительство четырехполосного шоссе в Таллинн в итоге так и не началось.

Алексей Евграфов был мэром Нарвы до ноября 2020 года. Фото: ERR

Яна Кондрашова считает, что взаимодействие с государством серьезно зависит от личности мэра:

«Не хочется быть Бабой-Ягой, которая предрекает городу что-то плохое. Но я исхожу в своей оценке из того, что на сегодняшний день равновесного, равнозначного кандидата на этот пост я просто не знаю».

«К личности Катри действительно сводится большая часть доверия в этом процессе, – добавляет она. – Я понимаю, что есть некая связь через Катри министерств, государства с так называемой "другой Эстонией", хотя мне очень не нравится эта фраза – "другая Эстония". Я считаю, что Катри здесь – как связующее звено.

Станет хуже или нет, разумеется покажет время и то, как проявит себя новый мэр. Или новый старый мэр. Однозначно сказать сложно, но я считаю, что риски достаточно большие, потому что на имидже и на авторитете Катри Нарва достаточно успешно сотрудничала с государством».

Политолог Пеэтер Тайм отмечает, что нужно разделять два политических ресурса, которыми обладает Катри Райк: количество голосов, которые она способна собрать на выборах для своей партии (Райк – соцдем), и административный ресурс, другими словами – вес внутри «глубинного государства».

«Сошлось два индикатора – она очень сильна административно – ногой двери открывает, и очень много голосов заработала, – говорит Тайм. – Я считаю, что если она сейчас потеряет политический вес, у нее станет меньше голосов из-за того, что какая-то часть нарвитян обиделась на нее, то в другой части она не потеряет вес. "Глубинное государство" не смотрит на голоса. На это смотрят только внутри партий».

«Ее вес в "глубинном государстве" заработан не голосами, полученными в Нарве, – отмечает политолог. – Он заработан на постах, на которых она работала. Она получала эти должности не потому, что нарвитяне ее любят, а другими путями».

И в этом смысле, Райк никуда не уходит, говорит Тайм:

«Не важно, будет она мэром или не будет, она остается в политической жизни, в горсобрании Нарвы».

Противостояние или сотрудничество с государством?

Есть ли опасность, что при новом политическом раскладе снова вернется противостояние города и государства, которое было много лет при правлении Центристской партии в Нарве?

«Противостояние уже есть, и оно углубится, – считает Тайм. – Центристы очень много сделали для разобщения двух общин – русской и эстонской. И сейчас они снова вносят в это свою лепту, к сожалению».

«Очень-очень вероятно, – считает Яна Кондрашова. – Но я всегда считала, что местная политика, городская жизнь, безусловно связана с государством, нельзя умалять его роль в решениях на местном уровне, но все-таки это две отдельные вселенные. Далеко не всегда деятельность партии на государственном уровне видна в действиях представителей этой партии на местном уровне. И, соответственно, наоборот.

Но можно обратиться к тому опыту, который город имел, когда старые центристы были у власти. Новые центристы, как мы понимаем – это те же самые, которые теперь со сменой руководства называют себя новыми. Но здесь, конечно, я считаю, не политика делает людей, а люди делают политику. Поскольку местные представители Центристской партии не особенно изменились, скорее всего, мы снова окажемся в той же самой ситуации».

«Когда я был мэром, я не видел никакого желания противопоставлять себя государству, – сказал Алексей Евграфов. – Мы всегда говорим, что необходимо друг с другом разговаривать. У города Нарва есть какие-то вещи, которые он хотел бы реализовать, у правительства – какие-то свои. Надо разговаривать на равных, а не так, что кто-то один навязывает свою волю, которая обязательна к исполнению. У нас с Ириной Янович, мне кажется, получалось держать этот баланс».

Я не вижу предпосылок к тому, что город Нарва начнет противопоставлять себя государству. На мой взгляд, это абсолютно невозможно и, самое главное, неправильно. Алексей Евграфов глава нарвских центристов

Возрождение центристов в Нарве

Объединение центристов в горсобрании Нарвы произошло на следующий день после того, как на конгрессе партии ее новым лидером стал Михаил Кылварт.

«Ни для кого не секрет, что я поддерживал Михаила Кылварта и его команду, мы неоднократно общались, – говорит Евграфов. – Мне, конечно, приятно, что команда Михаила одержала победу, я вижу больше возможностей сотрудничества между Таллинном, центральным партийным аппаратом и городом Нарва.

Но о создании фракции было объявлено в понедельник, выборы, на которых Михаил победил – в воскресенье вечером. Понятно, что эти договоренности не были достигнуты за эти несколько часов. Они были достигнуты уже раньше».

Политолог Пеэтер Тайм считает, что в ЦП произошел серьезный раскол. На что партия под новым руководством теперь может рассчитывать в Нарве?

«Очень важный момент: мое мнение – что, несмотря на все лозунги, центристы никогда ни в чем не помогали русскоязычному населению Эстонии. Они ничего не сделали, – заявил политолог. – Это раз. Второе: уже пятого марта (в день выборов в Рийгикогу – прим. ред.) я осознал, что первая задача центристов теперь – переманить всех тех, кто голосовал за Koos.

Удастся ли им это? Если Кылварт хочет поднять популярность и рейтинг партии, то с эстонцами ему уже ничего не сделать, а с русскими – есть что. Он должен переманить всех, кто побежал за Koos. И в Нарве они тоже должны сказать, что они лучше Koos. Как они будут это делать? Я думаю, там будет think-tank, будут мозговые штурмы центристов».