Министр просит 26 млн евро, чтобы покрыть убытки Eesti Raudtee

Эстония может вернуть «классический» подоходный налог. Что об этом думают предприниматели?

Опрошенные Äripäev предприниматели считают, что введение традиционного налога на прибыль возможно лишь в том случае, если все остальные налоги будут разумными, а налоговая среда останется стабильной.

Опрошенные Äripäev предприниматели считают, что введение традиционного налога на прибыль возможно лишь в том случае, если все остальные налоги будут разумными, а налоговая среда останется стабильной.