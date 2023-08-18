Убытки Operail в первом полугодии превысили 3 млн евро
Государственная железнодорожная компания Operail, потерявшая 83% грузооборота из-за войны в Украине, по итогам первого полугодия понесла значительные убытки.
Чистый убыток Operail за первое полугодие составил 3,1 млн евро.Фото: Андрас Кралла
Если в довоенном 2021 году объем грузов Operail за первое полугодие в Эстонии составлял 6,6 млн тонн, то в тот же период 2022 года — 3,6 млн тонн, а в нынешнем году — всего 1,1 млн тонн, информирует Äripäev.
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