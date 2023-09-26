Кая Каллас в интервью BBC: «Я не сделала ничего плохого»

Каллас в Рийгикогу: мой супруг никогда не вел никаких дел с Россией

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Партия реформ) не согласилась с утверждением оппозиционного депутата Рийгикогу Керт Кинго (EKRE) о том, что ее супруг вел дела со страной-агрессором.