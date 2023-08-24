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Алексей Шишкин

24 августа 2023 в 10:54









Алексей Шишкин: муж Цезаря должен быть вне подозрений. Особенно в пограничной стране

Скандал с компанией супруга Каи Каллас, осуществляющей перевозки в Россию, лежит в плоскости не юридической, а моральной и репутационной. Фото: Andras Kralla

Когда политик берет на себя роль глашатая передовых моральных норм, выходящих за рамки норм юридических, ему стоит быть готовым, что предложенные стандарты могут применить и к нему самому. Именно это произошло сейчас с премьер-министром Каей Каллас, пишет журналист ДВ Алексей Шишкин.

Для начала попробуем очистить скандал с фирмой мужа премьер-министра от шелухи мнений и комментариев, оставив только факты.

Транспортная компания Stark Logistics, миноритарным совладельцем (24,8%) которой является Арво Халлик, супруг Каи Каллас, в 2022-2023 годах продолжает перевозки в Россию. Клиентом, в интересах которого осуществлялась доставка, была эстонская фирма AS Metaprint, которая в свою очередь является мажоритарным совладельцем Stark Logistics.

По данным Eesti Päevaleht, уже после начала вторжения в Украину Metaprint продала в Россию товаров на 17 млн долларов. Еще одна важная для дальнейших трактовок деталь. В июне 2023 Кая Каллас одолжила 350 000 евро фирме своего супруга Novaria Consult, которая, согласно коммерческому регистру, предоставляет финансовые услуги. Халлик является единственным собственником Novaria Consult, и именно через эту фирму владеет почти четвертью Stark Logistics.

Строго говоря, нарушения закона здесь нет. Никто на сегодня не уличил Metaprint или Stark Logistics в нарушении санкционного режима или, например, сокрытии доходов. Можно даже предположить, что Арво Халлик будучи в фирме лишь младшим совладельцем не оказывал решающего влияния на политику указанных фирм. А Каллас действительно могла одалживать мужу деньги, не вникая в суть коммерческой деятельности его компании и партнеров. Хотя, для публичного политика такой подход может показаться опасной небрежностью.

Основная проблема кроется в неформальной плоскости. А именно в том, что озвученный сюжет будто бы позволяет заподозрить госпожу премьер-министра в своекорыстном лицемерии и даже ханжестве.

Ведь именно Кая Каллас всегда выступала за расширительное толкование ограничений на торговлю с Россией.

В конце 2022 года, когда выяснилось, что государственная железнодорожная компания Operail продолжает получать выгоду от неподсанкционных операций с Россией и Беларусью, правительство Каи Каллас как представитель собственника призвало железнодорожников переоценить этичность и отказаться от таких деловых отношений, заменив их новыми направлениями бизнеса.

В майском интервью уже лично премьер-министр обвинила эстонских предпринимателей в лицемерии из-за того, что те якобы продолжают торговать санкционной продукцией с РФ через Киргизию, Казахстан и другие страны: «Вы громко кричите: "Украина, Россия, безопасность…". А сами тайно договариваетесь с Москвой». Она жаловалась, что ей приходится буквально «умолять» эстонские фирмы не вести дела с Россией. При этом речь шла уже не только о санкционных товарах.

«Когда началась эта война, как вы помните, было довольно много компаний, которые не попали под санкции, но ушли из России, потому что (продолжать бизнес в России) было бы неправильно. В самом начале я сказала, что мы все должны найти свой собственный моральный компас – что правильно, а что нет».

Она назвала «прискорбным», что эстонские фирмы продолжают поставлять в РФ те группы товаров, которые находятся вне санкционных списков. «Если мы хотим, чтобы эта война закончилась и не распространялась дальше, то нам всем придется приложить усилия. Неправильно, если кто-то пытается этим воспользоваться», – отметила премьер.

Кажется, из приведенных цитат можно составить вполне ясное представление о политике и взглядах главы реформистов по интересующему нас вопросу.

При этом нужно проговорить и еще один аспект. Транзит товаров из Европы на восток через территорию страны был важной отраслью эстонской экономики веками, если не тысячелетиями. Едва в Тарту в 1921 году был заключен мирный договор, еще до признания СССР ведущими мировыми державами, бойкая Эстония уже начала активно торговать с Советской Россией, обеспечив быстрый рост национального ВВП. Наряду с «белым» рынком транзита всегда существовал «серый» и «черный». Книги и музеи в Эстонии рассказывают о предприимчивых капитанах, возивших товары в Петроград даже вопреки прямым запретам. Да что там, мне даже лично удалось пообщаться с женщиной, которая нелегально носила товары из Эстонии в Россию еще в 1930-х.

Я напоминаю об этом только потому, что хочу подчеркнуть: для Эстонии положение «тупиковой станции» на дальнем востоке Европы не является комфортным и естественным. Об этом стоит помнить, настраивая свои моральные компасы. Простая на первый взгляд идея «Больше ничем не торгуем с Россией», при всем своем моральном блеске, на самом деле заставляет немалую часть бизнеса вставать с ног на голову, одновременно жонглируя неоплаченными счетами. И если у политика есть воля и вера в правильность такого курса, это не только приносит ему очки в избирательной гонке, но и налагает большую ответственность.

Античный историк Плутарх рассказывал, что когда по Риму поползли слухи о том, что молодая супруга Гая Юлия Цезаря изменяет главе государства, тот развелся с ней, дабы даже тень подозрения не омрачала его власть. «На жену Цезаря не должна падать даже тень подозрения», - якобы заявил Верховный понтифик.

Я далек от того, чтобы требовать таких же радикальных мер от четы Каллас. Но, когда берешь на себя роль глашатая передовых моральных норм, выходящих за рамки норм юридических, стоит быть готовым к тому, что предложенные стандарты могут применить к тебе самому.

Стремление к максимальному разрыву торговых взаимоотношений с Россией на фоне вторжения в Украину, опережающее уже введенные на бумаге санкции, несомненно, морально оправдано. Но оно требует серьезных жертв от по меньшей мере десятков тысяч жителей Эстонии. А значит застрельщики такой политики, а также, да, и их супруги, должны заранее убедиться в собственной безупречности.

И даже тень подозрения в неискренности наносит репутации курса Каллас урон, последствия которого могут быть куда шире, чем закат ее личной политической карьеры.