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12 сентября 2023 в 12:32









Каллас подписала кредитный договор с компанией мужа сразу после посещения Metaprint

Кая Каллас на экстренном заседании специальной антикоррупционной комиссии. Фото: Liis Treimann

Премьер-министр Кая Каллас посетила фабрику Metaprint 28 января 2022 года и через несколько дней подписала кредитный договор с компанией своего мужа Арво Халлика Novaria Consult, через которую Халлик имеет долю в Stark Logistics, где мажоритарным акционером является владелец Metaprint. Остальную часть кредита в 350 тысяч евро компания вернула Каллас 21 августа, то есть после того, как журналист ERR спросил ее мужа о российских грузах, пишет портал ERR.

Контрольным пакетом акций компании Stark Logistics, которая продолжила ввозить товары в Россию во время войны, владеет собственник производителя аэрозольной упаковки Metaprint Мартти Лемендик. 28 января прошлого года Кая Каллас посетила Metaprint в качестве главы правительства.

В июне этого года ERR писал, что в 2022 году Кая Каллас предоставила Novaria Consult кредит в размере 350 000 евро, теперь же стало известно, что соответствующий договор был подписан сразу после визита на Metaprint.

На прошлой неделе Каллас представила кредитный договор на рассмотрение специальной антикоррупционной комиссии Рийгикогу. Член комитета Тынис Мёльдер (Центристская партия) подтвердил ERR, что документ был подписан через несколько дней после 28 января 2022 года.

«В обществе распространялась вводящая в заблуждение информация, как будто Кая Каллас дала полную информацию о кредитных договорах и их содержании. В распоряжении комиссии находится один кредитный договор и два приложения к нему, которые касаются сумм порядка 350 000 евро. Сама Каллас говорила о том, что в этом году она предоставила этой компании дополнительные 20 тысяч евро в виде кредита, но у комиссии нет ни банковских выписок, ни других документов на этот счет», - сказал он.

По словам Мельдера, никаких других документов по первому кредиту в размере 350 000 евро также не было предоставлено, есть только сам кредитный договор, в котором указаны определенные соглашения. Точные условия погашения кредита при этом Мельдер разглашать не может.