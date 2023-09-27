Новости

Индрек Лепик

27 сентября 2023 в 6:20









Новый член правления SEB видит луч света среди туч, сгустившихся над экономикой

Пеэп Ялакас считает, что будущее эстонских предприятий – за «зеленой» экономикой. Фото: SEB / Jake Farra

Новый член правления SEB Пеэп Ялакас, отвечающий за корпоративный банкинг, говорит, что текущую экономическую ситуацию не стоит рассматривать в слишком мрачных тонах.

«Умеренный оптимизм, возможно, был бы слишком позитивным», – говорит Пеэп Ялакас, когда его спрашивают, каким он видит ближайшее будущее эстонской экономики. Он предпочитает слово «нейтральный».