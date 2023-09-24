Инвесторы и девелоперы недвижимости на Kinnisvaraseminar 2023 прояснили волнующие вопросы о состоянии рынка, Euribor и ценах на жилье. Фото: Айво Каллас / Kliffjaklaus.ee

Эпицентр

Ану Лилль

24 сентября 2023 в 10:20

Рынок недвижимости на дне: следующим летом таких цен может не быть

На встрече традиционной осенней встрече крупных инвесторов в недвижимость Kinnisvaraseminar 2023 застройщики и признанные гуру сошлись на том, что происходящее на на рынке не повторится и уже в следующем году все будет иначе. Дно прямо сейчас!

Что происходит на рынке недвижимости? Он подает признаки жизни или окончательно умер? СМИ время от времени радостно пишут об активизации рынка, но при этом количество сделок практически не растет. В сессии семинара по недвижимости, которую вели авторы подкаста «Kinnisvarajuttude» , гостями были инвестор Сийм Семискар и брокер Альгис Либлик, партнер Scandium Kinnisvara Яак Роосааре и партнер Everaus Capital Янар Муттик, которые дали обзор того, что происходит сейчас на рынке на самом деле.