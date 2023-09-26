Прогноз Банка Эстонии на ближайшие годы ухудшился

Чего Хейти Хяэль, Айн Ханшмидт и другие ждут от 2024 года? Ключевые прогнозы

Предприниматели и менеджеры, собравшиеся на конференции Äriplaan 2024, поделились своим видением будущего и бизнес-планами. Мы собрали наиболее важные из них.

Предприниматели и менеджеры, собравшиеся на конференции Äriplaan 2024, поделились своим видением будущего и бизнес-планами. Мы собрали наиболее важные из них.