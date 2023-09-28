    Число рабочих вакансий в Финляндии резко сократилось

    Согласно данным министерства труда и экономического развития Финляндии, число рабочих вакансий в стране в августе сократилось на 37% в годовом сравнении, сообщает YLE.

    Финские эксперты: создается все меньше рабочих мест, это тревожный признак (иллюстративное фото).Фото: Vedran Vukoja
    При этом число безработных, претендующих на вакансии, увеличилось в Финляндии на 4,3% по сравнению с августом прошлого года, передает YLE.
    Статистика по занятости, подготовленная финским министерством труда, свидетельствует о том, что на конец августа 2023 года в стране насчитывалось 249 000 безработных и 54 812 открытых вакансий.
    «Как бы сильно безработный ни хотел работу, он не может ее получить», — отмечает руководитель Института экономических исследований Labore Мика Малиранта.
    «Создается все меньше рабочих мест. Это тревожный признак», — подчеркивает Малиранта.
    По мнению старшего экономиста Института экономических исследований PTT Хенны Буск, прогнозы для финского рынка труда явно негативные, хотя уровень занятости все еще довольно высок.
    «Слабая экономическая ситуация вскоре отразится на рынке труда, росту безработицы также способствуют трудности в строительной отрасли», — предсказывает Буск.
    Читайте также
    18 сентября 2023
    Сюрпризы на рынке труда заканчиваются
    Тем временем правительство премьер-министра Петтери Орпо планирует сокращение пособий по безработице и жилищных пособий.
    «Если уровень или продолжительность выплаты пособий будут сокращены, это повлияет на скорость трудоустройства», — полагает директор по исследованиям министерства труда Финляндии Хейки Ряйсянен.
    «Люди перестанут подолгу искать работу своей мечты и с большей легкостью примутся за другую работу. Область поиска может расшириться, спектр профессий увеличится – таким образом, процесс трудоустройства ускорится», — рассуждает Ряйсянен.
    Мика Малиранта, в свою очередь, признает, что, согласно исследованиям, сокращение пособий по безработице, как правило, положительно влияет на занятость, однако в период экономического кризиса влияние подобных мер значительно слабее.
    «Если такие стимулы создаются для безработных во время спада, то все чаще получается, что как бы безработный ни хотел работу, он не может ее получить, потому что свободных мест нет», - констатирует Малиранта.
    Согласно прогнозам, в следующем году финская экономика войдет в рецессию.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Выход в море из Наровы будет только через Россию, если срочно не отыскать миллионы
Число рабочих вакансий в Финляндии резко сократилось
Рийсало: план пересмотра субсидий для рынка труда будет готов к лету
Эпицентр
Человек в высоком замке: успех и падение Алексея Чульца
ДВ рассказывают, как хозяин Северного порта Палдиски Алексей Чулец пришел к успеху в бизнесе и добился власти в приморском городе, но потерял большую часть состояния, сделав ставку на Россию.
ДВ рассказывают, как хозяин Северного порта Палдиски Алексей Чулец пришел к успеху в бизнесе и добился власти в приморском городе, но потерял большую часть состояния, сделав ставку на Россию.
Все большие материалы
Инвестор
Цены на нефть поднялись до самого высокого уровня с начала года
Как передает Yahoo Finance, цены на нефть выросли до самого высокого уровня в этом году, поскольку запасы в крупнейшем нефтехранилище США сократились практически до минимума.
Как передает Yahoo Finance, цены на нефть выросли до самого высокого уровня в этом году, поскольку запасы в крупнейшем нефтехранилище США сократились практически до минимума.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: бычий рынок, говорили они… Новый цикл, говорили они...
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Полина Волкова: реформисты должны отказаться от своего обещания
Результатом переговоров по бюджетной стратегии стал дырявый план – следующий бюджет составят с дефицитом, и даже на 2025 год осталась пустая строка на 400 млн евро: запланированы расходы, но не доходы. Правительство в ближайшие месяцы хочет обсудить «всем миром», какой бы новый налог ввести, чтобы найти еще денег. Вот мое предложение – новый налог, возможно, не понадобится, если Партия реформ откажется от своего предвыборного обещания, которое считается самым дорогостоящим в истории страны. Речь идет об устранении «налогового горба».
Результатом переговоров по бюджетной стратегии стал дырявый план – следующий бюджет составят с дефицитом, и даже на 2025 год осталась пустая строка на 400 млн евро: запланированы расходы, но не доходы. Правительство в ближайшие месяцы хочет обсудить «всем миром», какой бы новый налог ввести, чтобы найти еще денег. Вот мое предложение – новый налог, возможно, не понадобится, если Партия реформ откажется от своего предвыборного обещания, которое считается самым дорогостоящим в истории страны. Речь идет об устранении «налогового горба».
Все мнения
Интервью
Михаил Чистяков: кредитный бизнес – это авантюра
Он называет себя Михаил Банкир и готов ссудить вам денег, если вам как раз на что-то не хватает. Делает он это, разумеется, не за бесплатно.
Он называет себя Михаил Банкир и готов ссудить вам денег, если вам как раз на что-то не хватает. Делает он это, разумеется, не за бесплатно.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект