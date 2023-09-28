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dv.ee

28 сентября 2023 в 14:00









Число рабочих вакансий в Финляндии резко сократилось

Согласно данным министерства труда и экономического развития Финляндии, число рабочих вакансий в стране в августе сократилось на 37% в годовом сравнении, сообщает YLE.

Финские эксперты: создается все меньше рабочих мест, это тревожный признак (иллюстративное фото). Фото: Vedran Vukoja

При этом число безработных, претендующих на вакансии, увеличилось в Финляндии на 4,3% по сравнению с августом прошлого года, передает YLE

Статистика по занятости, подготовленная финским министерством труда, свидетельствует о том, что на конец августа 2023 года в стране насчитывалось 249 000 безработных и 54 812 открытых вакансий.

«Как бы сильно безработный ни хотел работу, он не может ее получить», — отмечает руководитель Института экономических исследований Labore Мика Малиранта.

«Создается все меньше рабочих мест. Это тревожный признак», — подчеркивает Малиранта.

По мнению старшего экономиста Института экономических исследований PTT Хенны Буск, прогнозы для финского рынка труда явно негативные, хотя уровень занятости все еще довольно высок.

«Слабая экономическая ситуация вскоре отразится на рынке труда, росту безработицы также способствуют трудности в строительной отрасли», — предсказывает Буск.

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Тем временем правительство премьер-министра Петтери Орпо планирует сокращение пособий по безработице и жилищных пособий.

«Если уровень или продолжительность выплаты пособий будут сокращены, это повлияет на скорость трудоустройства», — полагает директор по исследованиям министерства труда Финляндии Хейки Ряйсянен.

«Люди перестанут подолгу искать работу своей мечты и с большей легкостью примутся за другую работу. Область поиска может расшириться, спектр профессий увеличится – таким образом, процесс трудоустройства ускорится», — рассуждает Ряйсянен.

Мика Малиранта, в свою очередь, признает, что, согласно исследованиям, сокращение пособий по безработице, как правило, положительно влияет на занятость, однако в период экономического кризиса влияние подобных мер значительно слабее.

«Если такие стимулы создаются для безработных во время спада, то все чаще получается, что как бы безработный ни хотел работу, он не может ее получить, потому что свободных мест нет», - констатирует Малиранта.

Согласно прогнозам, в следующем году финская экономика войдет в рецессию.