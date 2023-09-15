    Финляндия вслед за странами Балтии запрещает въезд российских автомобилей

    Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен подтвердила, что с завтрашнего дня Финляндия вслед за странами Балтии вводит запрет на въезд российских автомобилей, передает YLE.

    Пограничный переход в Пелкола на юго-востоке Финляндии (иллюстративное фото).Фото: Sergei Grits, AP Photo
    Запрет на въезд зарегистрированных в России автомобилей на территорию Финляндии вступает в силу с субботы, 16 сентября, информирует YLE.

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