Финляндия вслед за странами Балтии запрещает въезд российских автомобилей

Ляэнеметс: машины с российскими номерами надо конфисковать. Как так получилось, что они есть у жителей Эстонии?

В четверг правительство объявило о том, что начинает консультации с экспертами из Налогово-таможенного департамента, чтобы выяснить, сможет ли Эстония юридически начать конфисковывать автомобили с российскими номерами. Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс убежден, что это надо сделать.