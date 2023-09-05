Новости

dv.ee

5 сентября 2023 в 12:36









Финляндия не планирует ограничивать работу российской службы такси Yango

Страны Балтии запретили Yandex оказывать любые связанные с перевозкой пассажиров услуги еще в апреле 2022 года. Фото: Shutterstock

Правительство Финляндии не намерено ограничивать деятельность российской службы такси Yango в Финляндии, говорится в письменном ответе министра транспорта и коммуникаций Лулу Ранне («Истинные финны») председателю Парламентского комитета по вопросам транспорта и коммуникаций Йоуни Оваска («Центр»).

Офис уполномоченного по защите данных временно запретил передачу персональных данных российских клиентов Yango в Россию, передает Yle

В ответе министра сказано, что, согласно оценке агентства транспорта и связи Traficom, передача данных Yango не представляет реальной угрозы безопасности. Например, Центр кибербезопасности подготовил инструкции для пользователей Yango по удалению своих данных.

В парламенте Финляндии вопрос о запрете российского сервиса выносили на обсуждение пять раз.

Страны Балтии запретили Yandex оказывать любые связанные с перевозкой пассажиров услуги еще в апреле 2022 года из-за угрозы безопасности, поскольку данные о пользователях хранятся в России и могут быть переданы ФСБ.