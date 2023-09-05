Финляндия не планирует ограничивать работу российской службы такси Yango
Страны Балтии запретили Yandex оказывать любые связанные с перевозкой пассажиров услуги еще в апреле 2022 года.Фото: Shutterstock
Правительство Финляндии не намерено ограничивать деятельность российской службы такси Yango в Финляндии, говорится в письменном ответе министра транспорта и коммуникаций Лулу Ранне («Истинные финны») председателю Парламентского комитета по вопросам транспорта и коммуникаций Йоуни Оваска («Центр»).
Офис уполномоченного по защите данных временно запретил передачу персональных данных российских клиентов Yango в Россию, передает Yle
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В ответе министра сказано, что, согласно оценке агентства транспорта и связи Traficom, передача данных Yango не представляет реальной угрозы безопасности. Например, Центр кибербезопасности подготовил инструкции для пользователей Yango по удалению своих данных.
В парламенте Финляндии вопрос о запрете российского сервиса выносили на обсуждение пять раз.
Страны Балтии запретили Yandex оказывать любые связанные с перевозкой пассажиров услуги еще в апреле 2022 года из-за угрозы безопасности, поскольку данные о пользователях хранятся в России и могут быть переданы ФСБ.
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