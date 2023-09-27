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Койт Бринкманн

27 сентября 2023 в 5:23









Бизнесмена, который вел в Эстонии крупный бизнес в сфере недвижимости, разыскивает Европол

Финляндия ищет через Европол Арто Аутио, известного в Эстонии бизнесмена, занимающегося недвижимостью. Фото: Скриншот с сайта Европола

Финляндия объявила в розыск Европола уклоняющегося от судебных заседаний Арто Калеви Аутио, известного в Эстонии как бизнесмена в сфере недвижимости, который промотал миллионы евро в казино и с которым заключала сделки Центристская партия.

Уже много лет в Финляндии продолжается расследование переводов десятков миллионов евро, осуществленных Nuorisosäätiö или Молодежным фондом. Деньги для Молодежного фонда поступают из государственных источников, в основном за счет налога на азартные игры.