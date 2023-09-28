    Самые большие сокращения – в обрабатывающей промышленности и у стартапов

    По данным Кассы по безработице, в последние месяцы наибольшее количество работников сократили предприятия обрабатывающей промышленности и ИТ-компании, передает ERR.

    С начала июля крупных предприятия обрабатывающей промышленности проинформировали Кассу по безработице о сокращении 245 человек.Фото: Рауль Меэ
    Начиная с июля нынешнего года уведомления о коллективных сокращениях подали в Кассу по безработице 33 предприятия — речь идет об увольнении в общей сложности 740 сотрудников, информирует ERR.

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