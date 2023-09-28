Самые большие сокращения – в обрабатывающей промышленности и у стартапов

Бывшие уголовники, танкисты, нелегалы и хронические должники, или Темная сторона таллиннского строительства

Бизнесмен, решивший сэкономить и не проверивший информацию о потенциальном партнере, не просто не выгадал, но и оказался в немилости у Налогового департамента, который требует теперь от него вернуть деньги. Во всех своих неприятностях он винит предпринимателя Анти Вийгисалу, о котором

Бизнесмен, решивший сэкономить и не проверивший информацию о потенциальном партнере, не просто не выгадал, но и оказался в немилости у Налогового департамента, который требует теперь от него вернуть деньги. Во всех своих неприятностях он винит предпринимателя Анти Вийгисалу, о котором