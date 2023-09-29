Сыэрд раскритиковал госбюджет: он затруднит работу Рийгикогу

Йоэль Волков: необходима коллективная забастовка предпринимателей
Предприниматели не должны нести бремя ущерба, вызванного глупыми решениями политиков. Было бы достаточно, если бы все крупные работодатели решили закрыть свои предприятия на три дня и не выпускать никаких продуктов или услуг, пишет креативный директор Tank Йоэль Волков в ответ на опрос лидеров общественного мнения от Äripäev.
Предприниматели не должны нести бремя ущерба, вызванного глупыми решениями политиков. Было бы достаточно, если бы все крупные работодатели решили закрыть свои предприятия на три дня и не выпускать никаких продуктов или услуг, пишет креативный директор Tank Йоэль Волков в ответ на опрос лидеров общественного мнения от Äripäev.