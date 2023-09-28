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Кристьян Прууль

28 сентября 2023 в 13:22









Рийсало: план пересмотра субсидий для рынка труда будет готов к лету

По плану министерства, при подготовке сбалансированного бюджета предстоит оценить, нужна ли вообще работодателям поддержка при приеме на работу людей со сниженной трудоспособностью. Фото: Kiur Kaasik, Delfi Meedia/Scanpix

Предложения о том, как сократить срок выплаты пособий по безработице или круг получателей пособий, а также насколько стоит увеличить выплаты по страхованию от безработицы, будут представлены профсоюзам и объединениям работодателей следующим летом.

В Министерстве экономики существует план по пересмотру как системы пособий по безработице, так и того, каким образом госбюджет в настоящее время субсидирует заработную плату людей с ограниченной трудоспособностью, а также выплачивает медицинское страхование безработным, подтвердил министр экономики Тийт Рийсало в четверг.