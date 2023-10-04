    Экономия по-эстонски: выставка Министерства климата обойдется в 60 000 евро

    Министр климата Кристен Михал. Фото: Andras Kralla

    В то время, когда государство ищет места для экономии, а налоги растут, Министерство климата заказывает выставки на десятки тысяч евро, пишет Postimees.

    Государственный центр вспомогательных услуг (RTK) по заказу Министерства климата объявил тендер на климатическую выставку, ориентировочная стоимость которой составляет 60 000 евро.
    Суть тендера – создать визуальную концепцию климатической выставки и необходимые технические решения.
    Климатическая выставка состоит из двух взаимодополняющих друг друга выставок – «Климат осязаемый: что с нами будет?» в Музее естественной истории Тартуского университета и «Климат осязаемый: след эстонцев» в Эстонском национальном музее.
    Срок открытия выставок в Эстонском национальном музее и Музее естественной истории Тартуского университета – 1 марта 2024 года.

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