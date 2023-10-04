Новости

Кристель Хярма

4 октября 2023 в 9:35









Скандальному стартапу Eurora Solutions грозит банкротство

Стартапу Eurora Solutions, основанному Марко Ластиком (в центре, за столом), грозит возврат субсидий. Фото: Йоонас Сисаск / Eurora Solutions

Стартап-компания Eurora Solutions, имеющая огромную налоговую задолженность и находящаяся под пристальным вниманием в связи с использованием евросубсидий, подала заявление о банкротстве.

Стартапу в сфере налоговых и таможенных технологий Eurora Solutions, который весной прошлого года привлек $40 млн в ходе одного из крупнейших раундов финансирования в Эстонии, теперь грозит банкротство.

Eurora Solutions задолжала государству более 650 000 евро и недавно объявила о сокращениях. Кроме того, в ближайшие дни Государственный центр вспомогательных услуг (RTK) решит, должна ли компания вернуть государству 1,3 млн евро субсидий. Госучреждение считает, что фирма могла соблюсти не все условия использования европейских денег.

Член правления Eurora Solutions Кайе Ханссон, которая подала в суд заявление о банкротстве, пояснила, что у компании нет достаточного оборотного капитала для покрытия обязательств, а инвесторы решили не совершать дополнительные инвестиции. Дальнейший план действий будет зависеть от решения суда.