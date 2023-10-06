Новости

Кристьян Прууль

6 октября 2023 в 6:19









Инфляция в сентябре оказалась выше прогнозируемой

По сравнению с августом цены на продукты несколько снизились. Фото: Andras Kralla

Индекс потребительских цен в сентябре вырос на 4,2%, хотя еще несколько недель назад ожидалось 3,9%. В месячном сравнении цены не увеличились.

По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в сентябре остался на том же уровне, что и в августе, и вырос на 4,2% по сравнению с сентябрем прошлого года. По сравнению с сентябрем прошлого года товары подорожали на 5,7%, услуги - на 1,3%.

По словам руководителя группы Департамента статистики Виктории Трасанов, на индекс потребительских цен в сентябре по сравнению с сентябрем прошлого года больше всего повлияло подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков, на которые пришлась половина общего роста.

По сравнению с сентябрем прошлого года цены на мясо и мясопродукты выросли на 12,6%, муку, мучные изделия и крахмалы - на 11,9%, фрукты - на 16,7%, сахар, кондитерские и консервные изделия - на 11,5%. Минеральная вода, безалкогольные напитки и соки подорожали на 10,3%.

«Большее влияние на изменение индекса оказало изменение цен на жилье (-6,9%) и моторное топливо, поскольку бензин подешевел на 3,8%, а дизельное топливо - на 10,2%», - добавила Трасанов.

Последний раз изменение индекса потребительских цен составляло менее 4,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года в июне 2021-го, когда оно составляло 3,8%.

По сравнению с августом на индекс потребительских цен наибольшее влияние оказало снижение цен на продукты питания на 1,3% и услуги проживания на 12,8%, с одной стороны, а также прекращение сезонных скидок на одежду и обувь и рост цен на моторное топливо на 2,1% с другой.