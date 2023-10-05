Три крупнейших сети АЗС в Эстонии снизили цены на топливо
Alexela и Circle K присоединились к инициативе Terminal и также снизили цены.Фото: Liis Treimann
Автозаправочные сети Terminal, Alexela и Circle K снизили цены на топливо, пишет Ärileht.
Terminal снизил розничную цену на моторное топливо на всех сервисных и торговых станциях по всей Эстонии. Новая цена 95-го бензина составляет 1,779 евро за литр, 98-го – 1,829 евро, цена дизельного топлива – 1,679 евро за литр.
Основной причиной такого решения стали цены на конечную продукцию на мировом рынке, которые снизились на фоне падения цен на нефть. Последнее, в свою очередь, вызвано плохими экономическими прогнозами Всемирного банка.
Alexela и Circle K присоединились к инициативе Terminal и также снизили цены.
Руководитель отдела цен на моторное топливо Circle K Eesti Индрек Сасси пояснил, что за падением цен на мировом рынке стоят слабые перспективы экономики, которые перевешивают сокращение добычи Саудовской Аравии и России.
По словам Сасси, на мировые рыночные цены по-прежнему влияют общие негативные последствия высокой инфляции: «Аналитики прогнозируют, что высокая инфляция может спровоцировать еще одно повышение процентных ставок в США на 0,25% в этом году. Это, в свою очередь, охлаждает экономику и снижает спрос на нефтепродукты».
Региональный менеджер по продажам энергии Alexela Тармо Кясна добавил, что, помимо других уже упомянутых факторов, на падение цен также повлияло решение России продолжить экспорт дизельного топлива.
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