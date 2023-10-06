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Кристель Хярма

6 октября 2023 в 12:48









Находящаяся на грани банкротства Eurora избежала возврата миллионной субсидии

Члена правления и основателя Eurora, с которым не удалось связаться по телефону, в четверг не было и в офисе. По словам одного из сотрудников компании, новость о банкротстве стала для них неожиданностью. Фото: Andras Kralla

Государственный центр вспомогательных услуг (RTK) решил не требовать возврат субсидий от стартапа Eurora Solutions несмотря на то, что компания не предоставила учреждению все необходимые документы.

В то же время инвесторы, которые вложили деньги в находящийся на грани банкротства стартап, наняли юристов для урегулирования ситуации.