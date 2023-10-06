Рубль в новом пике? Чего ждать дальше
В прошлый раз 101 руб. за доллар на бирже давали летом. Обменник в Москве, 14 августа 2023 года.Фото: Alexander Zemlianichenko, Scanpix
Курс российской валюты опустился за год почти вдвое. Новый обвал произошел в пятницу. По словам аналитиков, поддержать рубль могут российские власти.
Курс российской валюты опустился ниже 101 рубля за доллар на открытии торгов Московской биржи, вернувшись к максимумам августа (ниже было только 14 августа 2023 года). Тогда снижение рубля приостановилось после того, как Банк России объявил о внеочередном заседании, на котором повысил ключевую ставку.
Евро на Московской бирже в начале торгов вплотную приблизился к отметке 109 рублей.
К 11.30 рубль чуть отыграл падение. Биржевой курс составил 100, 68 рубля за доллар и 106,11 рубля за евро.
За год российская валюта обесценилась почти в два раза, отмечает российское агентство «Интерфакс».
Падение рубля влияет на валюты стран СНГ и может привести к оттоку трудовых мигрантов из России, объясняет
издание «Медуза».
Чего ждут аналитики
«Вечером четверга рубль перешел к заметному ослаблению. Предложение валюты после окончания налогового периода остается низким, в то время как спрос на нее сохраняется. Дополнительное давление на российскую валюту могут оказывать резко упавшие в последние дни цены на нефть», – констатирую
т валютные эксперты банка «Санкт-Петербург». Фьючерсы Brent находятся у $83,9/барр.
«В отсутствии значимых вербальных интервенций курс рискует продолжить рост в сторону 102 рублей за доллар», – прогнозируют в банке.
На следующей неделе, по их словам, «динамика рубля будет определяться факторами, связанными с окончанием длинных выходных в Китае», тогда Банк России возобновит продажи юаней, а компании будут покупать китайскую валюту для импорта и продавать ее как накопленную выручку от экспорта.
Новости, связанные с нефтью, могут и поддержать российскую валюту. В пятницу стало известно о том, что правительство РФ на фоне топливного кризиса передумало сокращать выплаты нефтяникам, как планировалось ранее. «Это означает, что цены на бензин и дизель с высокой вероятностью стабилизируются. Но бюджет до конца года недоберет 400-500 млрд руб. из ранее запланированного», – рассуждае
т экономист банка «ЦентроКредит» Евгений Суворов.
«Мы разделяем прогноз Минэкономразвития, согласно которому к концу года доллар США будет стоить около 94 рублей», – пишут аналитики компании «Цифра брокер».
«В ближайшее время не исключен разворот пары доллар-рубль вниз. На неделе Минфин объявил, что в октябре ждет рекордной дополнительной валютной выручки со стороны нефтегазового сектора. Таким образом, нефтяникам в первую очередь придется увеличить продажу заработанной валюты», – пише
т Алексей Антонов, руководитель отдела инвестиционного консультирования «Алор Брокер».
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