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6 октября 2023 в 9:06









Рубль в новом пике? Чего ждать дальше

В прошлый раз 101 руб. за доллар на бирже давали летом. Обменник в Москве, 14 августа 2023 года. Фото: Alexander Zemlianichenko, Scanpix

Курс российской валюты опустился за год почти вдвое. Новый обвал произошел в пятницу. По словам аналитиков, поддержать рубль могут российские власти.

Курс российской валюты опустился ниже 101 рубля за доллар на открытии торгов Московской биржи, вернувшись к максимумам августа (ниже было только 14 августа 2023 года). Тогда снижение рубля приостановилось после того, как Банк России объявил о внеочередном заседании, на котором повысил ключевую ставку.

Евро на Московской бирже в начале торгов вплотную приблизился к отметке 109 рублей.

К 11.30 рубль чуть отыграл падение. Биржевой курс составил 100, 68 рубля за доллар и 106,11 рубля за евро.

За год российская валюта обесценилась почти в два раза, отмечает российское агентство «Интерфакс».

Падение рубля влияет на валюты стран СНГ и может привести к оттоку трудовых мигрантов из России, объясняет издание «Медуза».

Чего ждут аналитики

«Вечером четверга рубль перешел к заметному ослаблению. Предложение валюты после окончания налогового периода остается низким, в то время как спрос на нее сохраняется. Дополнительное давление на российскую валюту могут оказывать резко упавшие в последние дни цены на нефть», – констатирую т валютные эксперты банка «Санкт-Петербург». Фьючерсы Brent находятся у $83,9/барр.

«В отсутствии значимых вербальных интервенций курс рискует продолжить рост в сторону 102 рублей за доллар», – прогнозируют в банке.

На следующей неделе, по их словам, «динамика рубля будет определяться факторами, связанными с окончанием длинных выходных в Китае», тогда Банк России возобновит продажи юаней, а компании будут покупать китайскую валюту для импорта и продавать ее как накопленную выручку от экспорта.

Новости, связанные с нефтью, могут и поддержать российскую валюту. В пятницу стало известно о том, что правительство РФ на фоне топливного кризиса передумало сокращать выплаты нефтяникам, как планировалось ранее. «Это означает, что цены на бензин и дизель с высокой вероятностью стабилизируются. Но бюджет до конца года недоберет 400-500 млрд руб. из ранее запланированного», – рассуждае т экономист банка «ЦентроКредит» Евгений Суворов.

«Мы разделяем прогноз Минэкономразвития, согласно которому к концу года доллар США будет стоить около 94 рублей», – пишут аналитики компании «Цифра брокер».