    Эстонские криптовалютчики, обещавшие роскошую жизнь, продают компанию

    Cоздатель криптопроекта Monarch Кент Круусмаа (в центре, в белом).Фото: Скриншот из Фейсбука

    У криптофирмы Monarch, созданной под руководством эстонцев, появятся новые владельцы.

    Основатель компании Кент Круусмаа, пообщавшийся летом с эстонскими инвесторами, рассказал, что Monarch была куплена почти две недели назад.

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