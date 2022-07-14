Эстонцы с темным прошлым пытаются вовлечь полмира в новую криптосхему

Эксперт: ускорение инфляции – головная боль для центральных банков
По мнению управляющего активами Private Banking Luminor Калле Козе, ускорение инфляции ставит перед центральными банками новые задачи. По словам эксперта, ежегодный рост цен в США и Европе находится на одинаковом уровне, однако в случае Европы, которая в большей степени зависит от импорта энергоресурсов, будущий рост цен будет в гораздо большей степени зависеть от цен на энергоносители.
По мнению управляющего активами Private Banking Luminor Калле Козе, ускорение инфляции ставит перед центральными банками новые задачи. По словам эксперта, ежегодный рост цен в США и Европе находится на одинаковом уровне, однако в случае Европы, которая в большей степени зависит от импорта энергоресурсов, будущий рост цен будет в гораздо большей степени зависеть от цен на энергоносители.