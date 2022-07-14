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Маркетолог Monarch Антти Лиллепуу: живи как монарх! Фото: Скриншот из Facebook

Эпицентр

Пилле Иваск

dv.ee

14 июля 2022 в 3:00

Эстонцы с темным прошлым пытаются вовлечь полмира в новую криптосхему

«Живи как монарх! Живи по своим правилам», – говорится в рекламном ролике, в котором эстонцы с весьма сомнительной репутацией призывают жителей беднейших стран мира вложить деньги в криптовалютную схему сетевого маркетинга.

Увидев такую картину, кто-то, вероятно, просто лопнет от зависти: эстонские мальчики за границей купаются в безумной роскоши, разъезжают на «ламборгини», «макларенах» и «роллс-ройсах». Чтобы покататься на одном из таких суперкаров хотя бы день, придется потратить минимум 1000 евро.