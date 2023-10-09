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dv.ee

9 октября 2023 в 12:18









Налог на автомобили: все, что нужно знать

Обнародован закон об автоналоге: владельцам более тяжелых автомобилей придется платить больше. Фото: Andras Kralla

Министр финансов Март Вырклаэв представил закон о налоге на автомобили, который должен вступить в силу в 2025 году.

Вырклаэв отметил, что налог на автомобиль будет состоять из двух частей: регистрационного налога, который взимается Департаментом транспорта при регистрации транспортного средства, и суммы, выплачиваемой ежегодно за пользование автомобилем.