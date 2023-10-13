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Олеся Лагашина

13 октября 2023 в 8:44









Думаем ли мы о самом невосполнимом ресурсе?

Олеся Лагашина. Фото: Andras Kralla

Нападение террористов на Израиль, помимо всего прочего, продемонстрировало миру, насколько важна не только работа разведки, но и готовность общества к экстренным ситуациям. Нам тоже есть чему поучиться.

Героические истории о том, как 25-летняя израильтянка спасла кибуц , стремительно организовав оборону от террористов и лично убив нескольких из них, здесь кажутся сценарием боевика, внутри которого не хочется оказаться. Справедливости ради, такая вероятность на территории Эстонии невелика, хотя нельзя не заметить, что в последние годы она выросла. С началом войны в Израиле риски вырастут не только на Ближнем Востоке, жесткое подавление боевиков в Секторе Газа в свою очередь может послужить катализатором террористических действий там, где это будет осуществимо и где это вызовет наибольший резонанс. Все это мы уже проходили, и нет ничего удивительного, если произошедшее на Востоке аукается потом терактами в Париже.

Терроризм – это не только человеческие трагедии, но и способ манипуляции общественным мнением (больше страха, больше ксенофобии, выигрывают консервативные правые и те, кто предпочел бы, чтобы к власти пришли именно они), и рост расходов на безопасность (вызывающий недовольство населения в случае повышения налогов), и своего рода дополнительный фронт, отвлекающий силы от уже пылающих очагов. Чем больше таких очагов по всему миру, тем меньше ресурсов остается, тем выше вероятность в какой-то момент оказаться в ситуации, где каждый за себя, а большие союзники вынуждены расставлять свои приоритеты. И в мире, безусловно, есть силы, которые в этом заинтересованы.

Для нас приоритетом, очевидно, является наша собственная безопасность. И что-то для ее обеспечения в Эстонии действительно делается, чему свидетельством оборонный бюджет и размещенные на нашей территории союзники. Однако насколько полезно все это окажется в случае более сфокусированной, точечной и хорошо подготовленной атаки против населения или инфраструктуры – большой вопрос.

И это, с одной стороны, предупреждает, что мы должны быть готовы к экстренной ситуации, заземляя риски уже сейчас ( случай с Balticconnector свидетельствует о том, что уязвимые места найти нетрудно). А с другой, помимо безопасности стратегической инфраструктуры и обеспечения снабжения в случае кризиса, следует думать о том, насколько готово к нему гражданское население.

Предупреждения о бомбе, упавшие в почтовые ящики различных учреждений, в том числе школ, сначала в Латвии, а затем в Эстонии, можно воспринимать как чью-то идиотскую шутку или плод перевозбужденной фантазии. Тем более, что КаПо в своих ежегодниках регулярно рапортует, что террористическая угроза в Эстонии невелика (возможно, не столько благодаря степени защищенности, сколько из-за того, что мы мало кому интересны).

С другой стороны, если мальчик, рассказывая о нападении волка, несколько раз соврал, это не значит, что волков в природе вовсе не существует. Опять-таки, благодаря КаПо мы знаем, что за один только прошлый год в стране было изъято более килограмма взрывчатки, 23 взрывных устройства (включая взрывпакеты и их компоненты), 41 единица огнестрельного оружия и боеприпасы. Любая из этих единиц может представлять угрозу, попав не в те руки.

В Израиле учат противостоять террористам, хотя и израильтян можно застать врасплох. В Эстонии учат обороняться призывников и членов ополчения, а гражданское население не готово ни к чему – в лучшем случае старшее поколение смутно помнит, чем отличается ватно-марлевая повязка от противогаза, и рассказывает анекдоты про «лежать ногами в сторону ядерного взрыва». Кризисные сценарии теоретически должны быть на каждом предприятии, но учения зачастую ограничиваются ленивым выползанием из офиса после срабатывания сигнала пожарной тревоги. А учебные заведения при бомбовой угрозе в лучшем случае разрешают детям остаться дома – но кто сказал, что злоумышленники всегда предупреждают?

Можно посчитать это алармизмом – в конце концов, мы привыкли жить в безопасной стране, но за последние несколько лет нам неоднократно приходилось убеждаться в том, что мир не всегда бывает таким, каким мы его знали раньше. Поэтому без лишней паники не мешало бы обучать население не только оказанию первой помощи, но и поведению в экстренной ситуации - на разных уровнях системы образования и на всех предприятиях. И не в форме прохождения онлайн-теста по безопасности (можно подумать, эти правила кто-то запоминает), а на практике – с разыгрыванием различных критических ситуаций и решением задач, возложенных на конкретного работника.

И если кому-то кажется, что для этого недостаточно ресурсов, то хочется заметить, что наиболее очевидным невосполнимым ресурсом является человеческая жизнь.